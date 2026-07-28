Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóExhumación Riba-rojaHéctareas quemadas Vall d'Uixóincendio El SalerBrutal paliza en ValènciaBatalla de FloresDani Olmo Ayala
instagramlinkedin

Balance curso político

Sánchez hace balance de un curso político marcado por los casos judiciales próximos al PSOE y su entorno en plena ola de incendios

Pedro Sánchez, en directo: balance del curso político, reacciones y última hora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al príncipe soberano del Principado de Mónaco, Alberto II, en el Complejo de La Moncloa, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al príncipe soberano del Principado de Mónaco, Alberto II, en el Complejo de La Moncloa, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España) / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

May Mariño

De las tradiciones que se mantienen en la política española está la del balance del presidente del Gobierno del curso político antes del inicio de sus vacaciones. Pedro Sánchez comparece este mediodía en el Palacio de la Moncloa para exponer el informe periódico de rendición de cuentas Cumpliendo, en el que da cuenta de un repaso de las acciones realizadas y de las que quedan pendientes de los compromisos que ha ido adquiriendo el Ejecutivo estos meses y durante la legislatura.

Se prevé que, entre otros asuntos, Sánchez aborde el calendario de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, que serían los primeros y últimos de esta legislatura. También será la primera vez que el jefe del Ejecutivo se pronuncie -si dice algo- sobre la decisión del TJUE avalando la ley de amnistía y que acerca la posibilidad de regreso a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

La comparecencia de Sánchez tendrá lugar -previsión a partir de las 12:00 horas- al término del Consejo de Ministros en el que se aprobarán varias iniciativas relacionadas con los incendios que asolan el país como un paquete de medidas de protección ampliada para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de los incendios forestales; la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida popularmente como zona catastrófica de algunos de estos enclaves para agilizar las ayudas; o la creación de un panel de expertos para combatir el cambio climático.

Una reunión del Gabinete en la que, finalmente, no se aprobará un decreto sobre vivienda, como inicialmente estaba previsto, por falta de acuerdos para su posterior convalidación parlamentaria. En el día de ayer, el Gobierno optó por llevarse hasta después del parón vacacional la aprobación de este decreto para ganar tiempo para la negociación política.

El presidente hará balance de un curso político marcado también por diversas causas judiciales que afectan al PSOE - en un día con nuevas declaraciones de trabajadores de Ferraz en la Audiencia Nacional- o a su entorno familiar o próximo - como la condena a su hermano David Sánchez o la proximidad de que se fije el juicio a su mujer, Begoña Gómez, o la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Noticias relacionadas

Sánchez, según trasladan desde Moncloa, resaltará los buenos datos económicos de España y reiterará el compromiso total contra la corrupción, así como el objetivo de agotar la legislatura.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  2. Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
  3. El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo
  4. Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
  5. El incendio de la Vall d'Uixó está haciendo explotar restos de artillería de la Guerra Civil
  6. Volkswagen mantendrá el control de la gigafactoría de Sagunt tras dar entrada a su socio chino Gotion
  7. Muere Ramon Lapiedra i Civera, exrector de la Universitat de València y referente del valencianismo académico
  8. Susto en Ciutat Vella de Sagunt tras el paseo de tres jabalíes por los tejados de barrio

GRAVITEO transforma el puerto de A Coruña en el gran escenario del deporte urbano

GRAVITEO transforma el puerto de A Coruña en el gran escenario del deporte urbano

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego calcina ya 8.500 hectáreas y alcanza un perímetro de 72 kilómetros

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego calcina ya 8.500 hectáreas y alcanza un perímetro de 72 kilómetros

El CA Safor Teika de Gandia deja su sello en los campeonatos de España: La entidad ha estado representada por 55 atletas en varias categorías

El CA Safor Teika de Gandia deja su sello en los campeonatos de España: La entidad ha estado representada por 55 atletas en varias categorías

Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

Trabajo de la UME esta noche en el incendio de la Vall d'Uixó

Irene Garí Gilabert, de Oliva, suma una plata mundial con España a su laureado palmarés como jugadora y técnica de baloncesto

Irene Garí Gilabert, de Oliva, suma una plata mundial con España a su laureado palmarés como jugadora y técnica de baloncesto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

Xàbia, en letras grandes: de hierro macizo y de más de dos metros de altura

Xàbia, en letras grandes: de hierro macizo y de más de dos metros de altura
Tracking Pixel Contents