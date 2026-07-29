Ayuso anuncia un paquete de 43 medidas para la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios: "No les vamos a abandonar"

Cuando está a punto de cumplirse una semana del inicio de los incendios que acabaron confluyendo en uno para asolar el suroeste de la Comunidad de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hasta 43 medidas en el corto, medio y largo plazo encaminadas a agilizar la reconstrucción del entorno de los 17 municipios afectados por las llamas. "Queremos recordarle a la gente que no está sola, que cuando lleguen a los pueblos hoy sepan que vamos a estar allí. Esperándoles con los brazos abiertos va a estar su administración, la Comunidad de Madrid para trabajar con ellos, para darles la bienvenida. No les vamos a abandonar".

El conjunto de medidas, contempla, entre otras cuestiones la movilización de 20 millones de euros del Fondo de Reserva del Programa de Inversión Regional para que se pueda acometer en estas 17 localidades los primeros trabajos de limpieza, reparación y reconstrucción de infraestructuras dañadas y restablecimiento de los servicios básicos en estas áreas, donde residen más de 56.000 vecinos.

De manera más urgente, ya en marcha de hecho, se han dispuesto actuaciones como la habilitación de Puntos de ayuda para los vecinos evacuados que vuelven a sus casas, la oferta de plazas hoteleras para los afectados que no puedan regresar a sus domicilios de las que se hará cargo la Comunidad de Madrid o un dispositivo de emergencia social para acompañar a las personas vulnerables. Entre las cantidades movilizadas, se destinarán 10 millones de euros a actuaciones extraordinarias para la atención a personas mayores.

El paquete incluye también rebajas fiscales. En concreto, ha señalado la presidenta madrileña, se bonificarán al 100% las donaciones hasta los 10.000 euros cuyo fin sea la reparación de daños provocados por el fuego, ventaja que se aplicará a las donaciones entre particulares, sin distinción de parentesco, siempre que sean destinadas exclusivamente a subsanar o reponer los daños originados por los incendios. También se bonificarán los impuestos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas para la adquisición de vehículos que sustituyan a los siniestrados por el fuego y el de Actos Jurídicos Documentados en la adquisición de inmuebles que sustituyan a los dañados durante los incendios.

Para pymes y autónomos de la zona se dispondrán ayudas directas de hasta 5.000 euros con una dotación de hasta 15 millones de euros. Además, se destinarán dos millones de euros a la contratación prioritaria de desempleados en los municipios afectados.

Se actuará también de manera inmediata en la recuperación de 200 kilómetros de carreteras de la red regional. De esta forma se volverán a pintar las marcas viales, se repondrá la señalización vertical y se procederá al desbroce y a la retirada de árboles dañados en cunetas que puedan resultar un peligro. Asimismo, se anuncia un Plan de Recuperación del Paisaje, que además de por paliar los daños pasará por generar “infraestructuras de defensa”, como viñedos, zonas de pastizal o plantaciones agrícolas.

El perímetro afectado por el fuego, informa el Gobierno regional, asciende aproximadamente a 27.000 hectáreas, de las que el 69% corresponden a bosque, el 11% a masas arbustivas y pastizales, el 7,5% a cultivos, el 4% a infraestructuras y el 8,5% restante a usos varios de suelo. De esta suma, 8.000 hectáreas son gestionadas por el Ejecutivo regional y 19.000 las constituyen montes privados. Por lo que respecta a las especies vegetales más dañadas, el 43% corresponde a la encina, el 26% al pino, otro 26% afecta a terreno no arbolado y el 5% restante a otras especies.

Desde la Comunidad de Madrid, ha añadido Ayuso, quien ha manifestado "prudencia" antes de solicitar que se rebaje la emergencia a nivel 2, de manera que sea la administración autonómica la que coordine la respuesta, van a pedir para la Sierra Oeste la activación del fondo de solidaridad de la Unión Europea, mecanismo de Bruselas destinado a apoyar a los Estados miembros afectados por grandes catástrofes naturales.

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Pero sobre todo ha insistido la dirigente madrileña en apelar a los propios ciudadanos. "A quienes tengan propiedades, terrenos, casas o sean turistas de la zona oeste, lejos de abandonar un territorio que ahora está gravemente afectado, les pedimos que sigan allí, que no nos abandonen, que yendo y transitando por una de las zonas más maravillosas que existen, porque nosotros prometemos una recuperación inmediata", ha asegurado. "Va a ser un lugar de futuro, de oportunidades, de nuevos empleos, de nuevas explotaciones, de nuevo de nueva ganadería, de nuevas formas de vida y va a recuperar el esplendor que tenía. Pero para eso hace falta no abandonar ahora", ha aseverado antes de concluir de manera solemne: "En la guerra resolución y en la paz, buena voluntad".