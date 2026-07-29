El Gobierno carga contra Ayuso por la compra de un ático que la Comunidad de Madrid dice que destinará a "reuniones institucionales"

Varios ministros del Gobierno han cargado este miércoles contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la compra por parte del Gobierno regional de un ático de 485 metros cuadrados más otros 200 de terraza en Chamberí, uno de los distritos más caros de la capital. El Gobierno regional explica que ha adquirido el inmueble para que lo utilice la presidenta madrileña como oficina temporal mientras duren los trabajos de rehabilitación de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, unas obras que no se conocían hasta este miércoles y que empezarán en agosto. La compra ha sido adelantada por el diario El País y confirmada por la Comunidad de Madrid. La propia Ayuso ha explicado después que el inmueble se destinará a mantener "reuniones institucionales" y que todo obedece a una "campaña de desprestigio".

La polémica ha surgido porque ni se conocían las obras del edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ni la compra de este inmueble hasta que lo ha desvelado un medio de comunicación. Además, el ático está en un edificio plenamente residencial en el paseo del General Martínez Campos. Fuentes del PSOE y de Más Madrid añaden que ningún piso de ese inmueble puede destinarse a oficinas, como está diciendo que va a hacer la Comunidad de Madrid, porque el Plan General de Madrid solo permite en ese edificio un uso residencial.

Al parecer, el ático fue adquirido el pasado mes de abril y no se conoce su precio, ya que la Comunidad no lo ha desvelado. Algunas estimaciones hablan de que podría haber costado entre cinco y siete millones de euros, dado el precio del metro cuadrado en la zona.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado para luchar contra los incendios. / A. Pérez Meca / Europa Press

En cuanto se conoció la noticia, varios miembros del Gobierno salieron contra Ayuso. El primero fue el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, también líder de los socialistas madrileños. En la red social X, ha denunciado: "Primero, un chalé en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué". Posteriormente, en una entrevista en TVE, López se ha preguntado "¿por qué oculta el Gobierno de Ayuso la compra de otro ático en Chamberí si se ha hecho con el dinero de todos los madrileños?" También se pregunta por qué no se ha alquilado si es para una ubicación temporal. "¿Hacen falta 200 metros de terraza para oficinas?", concluye.

Acto seguido, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha denunciado que Ayuso "se niega a congelar los alquileres a miles de madrileños [por no aplicar la Ley de Vivienda estatal] mientras se compra los áticos a pares". "Está claro que la única vivienda que le importa es la suya", ha remachado. El titular de Transportes, Óscar Puente, por su parte, que no se pierde ninguna polémica, ha asegurado en un escueto mensaje que Ayuso "se cachondea de todo el mundo".

Desde el PSOE, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, se ha referido irónicamente a Ayuso como "Isabel Díaz Áticos", porque también disfruta de otro ático con su pareja, Alberto González Amador. La dirigente socialista ha pedido en X al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que explique "qué opina sobre la nueva oficina de Ayuso, en un ático residencial y con 200 metros de terraza". Torró denuncia que la compra se ha hecho "de tapadillo" y se pregunta "qué más falta por salir".

Mónica García: "Para Ayuso, áticos"

La también ministra y futura rival de Ayuso en los comicios de 2027 por Más Madrid, Mónica García, ha acusado a la presidenta de hacer de Madrid "su cortijo". "Para Quirón, millones. Para Ayuso, áticos. Para la sanidad pública, listas de espera", ha escrito también en X. Más Madrid ha registrado en la Asamblea de Madrid hasta nueve preguntas sobre el asunto.

Mientras se producía este torrente de reacciones, la presidenta regional ha explicado en rueda de prensa que el ático se destinará a "reuniones institucionales de forma provisional", mientras se ejecutan las obras en la Puerta del Sol. Además, ha achacado la polémica a una "campaña de desprestigio que promueve el Gobierno y su prensa afín".

Ayuso se ha defendido asegurando que el inmueble: "No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a mí. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme a la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada y no se me está comprando nada". Acto seguido, ha asegurado que si la Comunidad de Madrid hubiera adquirido "desde el principio" una vivienda oficial para ella, como ha dicho que ocurre en otras comunidades, "quizás me hubiera evitado muchas campañas".

Sobre las obras en la Real Casa de Correos, de las que no se había informado hasta ahora, Ayuso ha explicado que la segunda planta del edificio principal de la Puerta del Sol va a ser remodelada en su integridad porque hacía décadas que no se acometía ninguna reforma. Por ello, ha agregado, han buscado un lugar donde temporalmente se puedan celebrar "reuniones institucionales".

Preguntada por el precio del inmueble, Ayuso no ha dado los datos, pero sí ha afirmado que la Comunidad de Madrid "compra y vende inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar" y que la institución "no se puede despatrimonializar".