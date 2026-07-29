Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóCarreteras cortadas CastellónAccidente A-23 CastellónPérez Llorca MundialOla de calorQuinto día incendio Vall d'UixóYonki del dinero
instagramlinkedin

Poder Judicial

La medición de una carga de trabajo "saludable" para los jueces causa la dimisión de un vocal progresista en un órgano interno del CGPJ

El vocal progresista Ricardo Bodas dimite como presidente de las comisiones de Salud y Carrera y critica la ausencia de base científica del plan que la mayoría aprobó aplicar

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló / Álvaro Ballesteros - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El Consejo General del Poder Judicial ha terminado el curso judicial profundamente dividido, y no solo por su respuesta frente las quejas llegadas contra el instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. El plan para fijar una carga de trabajo que sea saludable para los jueces, cuya aprobación mereció el voto discrepante del seis vocales del sector progresista, ha causado un nuevo cisma que ha cristalizado este viernes con la "dimisión irrevocable" de uno de ellos, Ricardo Bodas, como presidente de las comisiones de Carrera y Salud Judicial.

La decisión, según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de este sector, responde a su profunda discrepancia con el acuerdo adoptado por el Pleno el pasado 22 de julio sobre los parámetros de carga de trabajo a efectos de salud judicial. Las mismas fuentes señalan que la razón de este desacuerdo es la ausencia de base científica del plan establecido, que se ha creado acudiendo a la IA y a experiencias personales y prescindiendo del trabajo objetivo realizado por los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su cuarto día tras calcinar 8.500 hectáreas mientras se levanta el confinamiento en la Vall
  2. Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
  3. La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa
  4. Cuarta ola de calor: estos son los municipios en riesgo naranja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
  5. La Aemet lo confirma: la cuarta ola de calor amenaza con máximas de 40 grados durante seis días seguidos en la Comunitat Valenciana
  6. La Aemet pronostica un aumento térmico con hasta 40 grados desde el jueves y hasta el martes en la Comunitat Valenciana
  7. Las nuevas medidas de seguridad limitan los incidentes en las fiestas de Sagunt
  8. Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

La Fira Trovam tornarà a convertir Castelló en el gran aparador del talent musical

La Fira Trovam tornarà a convertir Castelló en el gran aparador del talent musical

Air Nostrum obtiene 10,5 millones de beneficios, eleva sus ingresos un 11 % y bate su récord de ocupación

Air Nostrum obtiene 10,5 millones de beneficios, eleva sus ingresos un 11 % y bate su récord de ocupación

Casi 1.500 familias logran una rebaja de 12 euros en la tasa del COR por tratar en casa los residuos orgánicos

Casi 1.500 familias logran una rebaja de 12 euros en la tasa del COR por tratar en casa los residuos orgánicos

Los bares y restaurantes de València prevén un descenso de facturación este verano: El 70% no cierra en agosto

Los bares y restaurantes de València prevén un descenso de facturación este verano: El 70% no cierra en agosto

La Comunitat Valenciana recibirá en 2027 la mayor financiación de su historia, casi 19.000 millones, un 9,1% más

La Comunitat Valenciana recibirá en 2027 la mayor financiación de su historia, casi 19.000 millones, un 9,1% más

El incendio de la Vall d'Uixó sigue sin estar controlado al existir zonas con llamas

Cuarta ola de calor: Estos son los municipios en aviso rojo hoy por riesgo de salud en la Comunitat Valenciana

Cuarta ola de calor: Estos son los municipios en aviso rojo hoy por riesgo de salud en la Comunitat Valenciana

Permanecer con el bañador mojado durante demasiado tiempo aumenta el riesgo de infecciones e irritaciones íntimas en verano

Permanecer con el bañador mojado durante demasiado tiempo aumenta el riesgo de infecciones e irritaciones íntimas en verano
Tracking Pixel Contents