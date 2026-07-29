Comunidad de Madrid
El PSOE pide explicaciones por la compra de un ático en Chamberí como oficina para Ayuso
Se encuentra en la novena planta del paseo del General Martínez Campos.
EFE
El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha pedido este miércoles explicaciones por la compra de un ático en el madrileño distrito de Chamberí para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo use como oficina temporal.
López, también candidato del PSOE a la Presidencia madrileña, ha escrito en X: "Primero un chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué".
Según ha publicado El País, la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, uno de los distritos más caros de la capital, para que lo use la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto.
La compra, según este diario, fue realizada el 14 de abril por la empresa autonómica que comercializa suelo público y gestiona las oficinas propias, Planifica Madrid.
Esta agencia, presidida por el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, no había incluido esta inversión en el presupuesto para este año, según asegura el rotativo.
El ático se encuentra en la novena planta del paseo del General Martínez Campos.
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su cuarto día tras calcinar 8.500 hectáreas mientras se levanta el confinamiento en la Vall
- Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
- La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa
- Cuarta ola de calor: estos son los municipios en riesgo naranja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
- La Aemet lo confirma: la cuarta ola de calor amenaza con máximas de 40 grados durante seis días seguidos en la Comunitat Valenciana
- La Aemet pronostica un aumento térmico con hasta 40 grados desde el jueves y hasta el martes en la Comunitat Valenciana
- Las nuevas medidas de seguridad limitan los incidentes en las fiestas de Sagunt
- Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico