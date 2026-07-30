Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóPerímetro incendio Vall d'UixóCiclista Barranc InfernExalcalde Lluvia DanaNueva Calle ValenciaGigafactoría VolkswagenAccidente A3 Valencia
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

La delegación del Gobierno en la ciudad autónoma pide a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales. EFE/ Giner

La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales. EFE/ Giner / Giner / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.

Noticias relacionadas y más

Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
  2. Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
  3. La alcaldesa de Godelleta admite que el día de la dana el correo de contacto con Emergencias estaba inhabilitado
  4. Cuarta ola de calor: Estos son los municipios en aviso rojo hoy por riesgo de salud en la Comunitat Valenciana
  5. La cuarta ola de calor tendrá su pico a partir del domingo, pero la Aemet 'no atisba su fin' en la Comunitat Valenciana
  6. El tarjetón de boda de Gabriela Bravo y Ximo Puig
  7. Los expertos constatan que el Volcán de Cullera ejerció como refugio climático en la edad de hielo hace 20.000 años
  8. Los bares y restaurantes de València prevén un descenso de facturación este verano: El 70% no cierra en agosto

La Fiesta del Trono de Marruecos, en imágenes

La Fiesta del Trono de Marruecos, en imágenes

Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Directo | Al menos diez personas mueren en la entrada a nado a Ceuta

Directo | Al menos diez personas mueren en la entrada a nado a Ceuta

Xàbia suspenderá temporalmente la licencia de la discoteca del Montgó cuando se cierre el parque natural por riesgo de incendio

Xàbia suspenderá temporalmente la licencia de la discoteca del Montgó cuando se cierre el parque natural por riesgo de incendio

Logran consolidar el 70% del perímetro del incendio de la Vall d'Uixó, pero continúa sin darse por estabilizado

Logran consolidar el 70% del perímetro del incendio de la Vall d'Uixó, pero continúa sin darse por estabilizado

La Policía detiene a un joven por agredir sexualmente a dos mujeres en una piscina de Gandia

La Policía detiene a un joven por agredir sexualmente a dos mujeres en una piscina de Gandia

Mompó, del Palau al Nou Mestalla: "Me haría más ilusión ser entrenador del Valencia que president"

Mompó, del Palau al Nou Mestalla: "Me haría más ilusión ser entrenador del Valencia que president"
Tracking Pixel Contents