Los Premios Nacionales de Investigación distinguen a tres científicos de la Comunitat

El Ministerio de Ciencia ha concedido los Premios Nacionales de Investigación y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2026 a veinte científicos, tres de ellos de universidades de la Comunitat Valenciana: José Miguel Adam Martínez, de la Universitat Politècnica, José Antonio Sobrino Rodríguez, de la Universitat de València, y Jorge Calvo Zaragoza, de la Universidad de Alicante.

Los primeros reconocen el mérito de personas con una destacada trayectoria científica y los segundos distinguen contribuciones sobresalientes de investigadores con una carrera aún en consolidación.

Para la ministra Diana Morant, además del mérito de cada uno de los galardonados, los premios ponen de manifiesto "la fortaleza del sistema público de ciencia, que impulsa el talento, fomenta la excelencia y sitúa a España entre los países que lideran la investigación internacional".

Un especialista en hormigón de la UPV

En el área de ingeniería y arquitectura, el Premio Nacional de Investigación "Leonardo Torres Quevedo" se otorga a José Miguel Adam Martínez, por su forma innovadora de entender y diseñar estructuras más seguras y resistentes.

Adam es catedrático del Instituto ICITECH (Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón) de la Universitat Politècnica de València (UPV), donde quien dirige el grupo 'Building Resilient' y su trabajo se centra en el diseño de infraestructuras y edificios capaces de resistir acciones extremas, como explosiones, impactos, incendios o terremotos, con el objetivo de evitar colapsos progresivos y mejorar la seguridad de las construcciones.

"Este premio supone para mí una enorme satisfacción y es un reconocimiento no solo a mi trabajo, sino al que venimos desarrollando desde nuestro grupo de investigación desde hace años, siempre con un objetivo: conseguir que nuestras infraestructuras - edificios y puentes- sean lo más seguras posibles", ha señalado Adam, según un comunicado de la UPV.

Premiado un físico de la UV

El Premio Nacional de Investigación "Alejandro Malaspina", en ciencias y tecnologías de los recursos naturales, se concede a José Antonio Sobrino Rodríguez, del que, entre otros, se destaca su originalidad y liderazgo científico.

Sobrino, que es catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València (UV) y Premio Jaume I de Investigación, ha celebrado el galardón por tratarse de un reconocimiento que valora "toda una vida científica" y ha dedicado el premio al equipo de la Unidad de Cambio Global (UCG), que lidera desde 1994.

Este grupo ha logrado consolidar diversas líneas de trabajo en el uso de la teledetección para el seguimiento del planeta, como la evapotranspiración, el impacto devastador de los incendios forestales, las islas de calor sobre la Tierra o el seguimiento de la temperatura del planeta, entre otras, ha informado la Universitat.

"Siento mucha felicidad, pero también una gran responsabilidad. Ahora debemos seguir y mantener el nivel de nuestro trabajo”, ha manifestado el premiado.

En 2019, Sobrino fue galardonado con el Premio Jaume I de Investigación, en la categoría de Protección al Medio Ambiente, por sus investigaciones en los cambios planetarios y la creación de algoritmos para calcular la temperatura de la superficie de la Tierra y los océanos.

Ha sido presidente de la Asociación Española Teledetección y es miembro del Advisory Group de la misión LSTM de la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyo lanzamiento será en 2027, y del comité científico de la misión Franco-India TRISHNA, que se lanzará en 2030.

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