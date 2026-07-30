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Crisis migratoria
Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Al menos diez personas mueren al intentar entrar a nado en la ciudad española
Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil para mantener la seguridad en Ceuta
Bruselas "sigue de cerca" la situación y ofrece apoyo al Gobierno de España
Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.
Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de diez personas en las últimas 24 horas. Ya son 38 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Melilla dice que le puede pasar como a Ceuta por el “fracaso” migratorio del Gobierno
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha advertido de que en la ciudad autónoma puede pasar lo mismo que en Ceuta, “una invasión en toda regla” que ya se dio hace cinco años y que ha atribuido al “fracaso absoluto del Gobierno de Pedro Sánchez” en política migratoria.
En rueda de prensa, Imbroda ha dicho que la crisis migratoria que está sufriendo Ceuta, con la entrada este jueves de miles de migrantes procedentes de Marruecos, es algo que “se veía venir” porque el Gobierno de España “va poniendo parches a problemas que ya se han planteado” al no ir “al origen" del mismo.
Según Imbroda, la solución es “ir al origen, ayudar y poner orden”, además de “estar con los europeos al 100 %”.
Ascienden a diez los cuerpos recuperados del mar en Ceuta
Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de diez personas en las últimas 24 horas. Ya son 38 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año.
A lo largo de la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha identificado a siete personas fallecidas en el agua. En la mañana de fue Salvamento Marítimo el que encontró otro cuerpo sin vida. Y en la tarde del miércoles se localizaron otros dos.
Si se mantiene el ritmo, pronto se alcanzará la cifra de muertos con la que finalizó el pasado año, de 46 en total.
UNICEF reclama una respuesta coordinada y rechaza las repatriaciones colectivas de menores en Ceuta
UNICEF España ha pedido que las administraciones activen de inmediato mecanismos de responsabilidad compartida para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a Ceuta. La organización ha advertido de que cualquier repatriación de niños no acompañados debe evaluarse de forma individual y atendiendo a su interés superior, nunca de manera colectiva. Según los datos oficiales, durante las primeras semanas de julio entraron 505 menores, en su mayoría procedentes de Marruecos, y también aumentó el número de niñas expuestas al riesgo de trata.
La Guardia Civil localiza otros dos cadáveres en el mar
La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras dos personas, elevando a nueve el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.
Cinco claves de la sentencia que evita la devolución de los migrantes que llegan a nado a Ceuta
El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo (TS) dictó sentencia resolviendo un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Gobierno porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez devolvió a varios migrantes que llegaron a nado a Ceuta el 14 de noviembre de 2023. El Alto Tribunal resolvió que las llamadas devoluciones en caliente son un procedimiento excepcional que solo es aplicable en las fronteras terrestres, no en el mar. (Seguir leyendo)
Exteriores rechaza que la crisis de Ceuta sea una represalia por el acercamiento a Argelia
La entrada a nado de varios miles de jóvenes marroquíes en Ceuta este jueves es la peor crisis migratoria entre España y Marruecos desde 2021. El 17 de mayo de ese año, cerca de 9.000 personas entraron en la Ciudad Autónoma desde Marruecos, muchas de ellas a nado, en una crisis migratoria sin precedentes que se prolongó durante varios días. (Seguir leyendo)
Al menos siete personas mueren al intentar entrar a nado a Ceuta
La Guardia Civil ha recuperado este jueves los cadáveres de seis personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo ha recuperado otro más, lo que eleva a siete el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva.
Según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales, el primer hallazgo se ha producido a primera hora de esta mañana y ha sido localizado por la embarcación Salvamar Atria, con base en Ceuta, que se ha encargado de su recuperación del agua y su traslado al puerto.
Sánchez visita este viernes Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta mañana viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlask, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.
El jefe del Ejecutivo se desplazará a las 11.40 horas hasta la frontera del Tarajal, en donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Bruselas ofrece apoyo al Gobierno de España
La Comisión Europea ha ofrecido este jueves reforzar el apoyo a España con asistencia financiera, técnica y operativa, incluido a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), para "controlar la situación" en Ceuta, al tiempo que ha asegurado que mantiene contactos con las autoridades marroquíes para garantizar que adopten "medidas inmediatas" que pongan fin a las "peligrosas travesías" hacia la ciudad autónoma. (Seguir leyendo)
Ceuta sufre la peor crisis migratoria desde 2021
La crisis migratoria que se ha desatado en la ciudad autónoma de Ceuta este jueves 30 de julio con la entrada de miles de personas por la frontera es la más grave en cinco años, desde que en mayo de 2021 Marruecos relajó las medidas de control y alrededor de 8.000 personas cruzaron a territorio español.
En los últimos días se han incrementado las llegadas de migrantes a la ciudad autónoma --alrededor de un centenar cada día-- después de que el Tribunal Supremo publicase una sentencia que prohíbe las 'devoluciones en caliente' de los que llegan a nado a Ceuta y Melilla.
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