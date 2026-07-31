Las 24 horas en las que el fuego tiñó de negro un perímetro de 75 kilómetros y quemó 11.000 hectáreas en el incendio zamorano de Fermoselle

Fueron las 24 horas más negras del verano en la comarca zamorana de Sayago. El incendio que se inició sobre la una de la tarde del miércoles en Fermoselle, al parecer por una negligencia, había calcinado un día después, a la misma hora cerca de 11.000 hectáreas. Eso equivale a quemar 15.277 terrenos de juego como en el que España ganó la final del mundial de fútbol, una cifra que da cuenta de la virulencia del avance de las llamas, pese al amplio dispositivo desplegado.

De hecho, el cálculo de los medios de extinción apuntaba a última hora de la mañana que la zona teñida de negro por el fuego abarcaba entonces un perímetro de 75 kilómetros, según indicó a la una de la tarde de este jueves desde el centro de mando instalado en Fermoselle el director técnico de extinción, Raúl de la Fuente. Aunque más pendiente del combate de las llamas que de las cifras, este responsable técnico del operativo también ofreció la estimación de hectáreas, que hasta ese momento habrían sido entre 10.000 y 11.000 hectáreas devoradas por el fuego.

Eolo, el otro gran enemigo

Eso pese a que lo peor del segundo día del incendio aún estaba por llegar, por las rachas de viento esperadas por la tarde, de hasta 40 y 45 kilómetros por hora.

Por ello, no se escatimó a la hora de movilizar medios y a media tarde de este jueves, cuando la situación era más crítica por el viento, se encontraban en la zona, en combate directo con el fuego, un total de 33 cuadrillas de extinción y dotaciones de parques de bomberos. Su trabajo era apoyado además por nueve medios aéreos que trataban de evitar que el fuego avance por zonas escarpadas del cañón del Tormes y de los Arribes del Duero.

Una carroceta, en el incendio de Fermoselle. / José Luis Fernández

En las tareas intervinieron a media tarde siete técnicos, trece agentes medioambientales, ocho autobombas y siete retenes de maquinaria.

Entre los integrantes del operativo figuraron un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desplazados desde la base leonesa de El Ferral de Bernesga.

De las 25 cuadrillas de extinción, once eran brigadas especializadas adscritas a medios aéreos del operativo, tanto de la Junta de Castilla y León como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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Los bomberos aportan su granito de arena

Por su parte, las ocho dotaciones de bomberos procedieron tanto del Consorcio Provincial de Extinción de la Diputación de Zamora como de las provincias de Salamanca, Cádiz y Cantabria y a ellos se unieron también los integrantes de una dotación de bomberos serbios que se desplazaron a España ante la oleada de incendios que ha asolado el país.

Medios del operativo, en el enfrentamiento directo con las llamas del incendio de Fermoselle. / Cedida

Los trabajos se centraron la tarde de este jueves en el frente que avanzaba por la localidad de Mámoles, al pie de los Arribes del Duero, y los situados en los dos flancos de la cola del incendio, junto al cañón del río Tormes, para evitar que el fuego avance hacia zonas escarpadas en las que se complicaría mucho la intervención de medios terrestres.

A lo largo de la jornada, el fuego se ha desplazado principalmente a los cañones del río Duero y del Tores. La complicada orografía de la zona en las proximidades de los ríos complica las labores de extinción, por lo que podría estar ardiendo durante varios días, según explicaba Raúl de la Fuente, director técnico del operativo de extinción.

En las horas críticas del día, a partir de las seis de la tarde, se registraron temperaturas cercanas a los 35 grados centígrados, a lo que se sumó el viento. Contra esos elementos luchó cual hormiguitas los integrantes de un operativo que se marcó como objetivo el evitar que el fuego avanzara por el cañón del Duero y sus zonas escarpadas, ascendiera a la meseta y el viento acelerara su propagación.

Balance de medios treinta horas después del inicio

Treinta horas después de que se encendiera la chispa que asoló Sayago y el parque natural Arribes del Duero los medios movilizados en el incendio para actuar de forma rotatoria eran ya 112 irónicamente el número del Teléfono de Emergencias al que tantos vecinos de la zona tuvieron que llamar al verse ante situaciones críticas.

Entre esos medios había quince aéreos, veinte cuadrillas terrestres, once helictransportadas, ocho dotaciones de bomberos, once autobombas, ocho retenes de maquinaria, trece técnicos y veinteséis agentes medioambientales o celadores. Todo un ejército de hormiguitas para hacer frente al gigante que escupió fuego en la reserva de la biosfera Meseta Ibérica.

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