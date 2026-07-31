Ceuta, al "límite": "Han llegado familias enteras y sigue entrando gente"

"Ceuta está al borde del colapso", aseguró este mediodía el presidente de la ciudad autónoma. Juan Jesús Vivas, en su habitual tono tranquilo, hizo una radiografía de la situación "dramática, insostenible" que vive Ceuta y alertó de que existe una "situación de "absoluto estrés", y eso "tiene un límite". "Ceuta no puede soportar este estrés por mucho tiempo".

Un límite que también remarcan los ciudadanos, con cierto hartazgo y hastío por lo que están viviendo, porque "no es lo que pasó en 2021". "Esto nunca se ha visto" y "no paran de entrar" pese a que ya "se pagó a Marruecos" por los hechos aquel mes de mayo para que cesaran los asaltos a la valla fronteriza, denuncian los ciudadanos. También algunos estén ya regresando como se ve en la frontera y como ha asegurado el presidente del Gobierno en su comparecencia e Interior ha cifrado en más de 25.000. Las salidas desde Ceuta se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto, según el Gobierno.

En la calle no hay otro tema de conversación, aunque alguna boda -por ejemplo- sí se ha celebrado. Ir por las calles del centro de la ciudad, las comerciales o institucionales, es cruzarse con decenas de jóvenes -también niños- sin rumbo y todos los comercios cerrados. Es como "Walking Dead", decía una caballa que no se atrevía a dejar su casa de la ciudad e irse al campo donde están sus padres para que no le ocupen la vivienda. El temor y los videos - algunos incluso se muestran con la duda de no saber su veracidad- de asaltos a locales e intentos en viviendas. Pero por el momento las autoridades no reportan datos de incidentes, y la presencia policial - incluso agentes con porras- por la calle se hace visible.

En las playas de la ciudad autónoma la estampa de miles de zapatos y objetos varios olvidados por los miles de personas que cruzaron a territorio español a nado. Una de las diferencias de esta crisis con anteriores, según los ceutíes, no es solo la cantidad de personas, que sobrepasa a cualquiera de las anteriores, sino que esta vez no solo eran varones jóvenes, sino incluso muchas chicas y familias enteras -madres con bebés- los que se lanzaban al mar e intentaban llegar a España. Y también por la propia frontera.

Noticias relacionadas

A diferencia de Pedro Sánchez, Juan Jesús Vivas - y ciudadanos con los que ha hablado EL PERIÓDICO- miran a Marruecos como el responsable de lo sucedido porque, aunque algunos de los que llegaron irregularmente estén regresando a Marruecos -más de 25.000 según datos de Interior- sigue entrando personas por la frontera sin impedimento alguno, denuncian, por parte de las autoridades marroquíes.