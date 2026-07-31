Una crisis cíclica: los otros momentos de tensión fronteriza en Ceuta y Melilla por la llegada de migrantes

Las tensiones con nuestro vecino del Sur han conllevado varias crisis migratorias cíclicas que se vienen repitiendo en Ceuta y Melilla desde hace más de 20 años, aunque nunca hasta ahora con la intensidad de esta semana. Las relaciones de España y Marruecos muchas veces han estado detrás de cada crisis, que en ocasiones han implicado el cierre de las fronteras. La reivindicación marroquí de las dos ciudades, que el Reino alauí reclama como suyas, o la posición de España con respecto a la autonomía del Sáhara Occidental han sido muchas veces detonantes de estas crisis. Aunque oficialmente Marruecos no está detrás de estas oleadas, muchos expertos y también fuentes del Gobierno consideran que en distintos momentos, el país africano ha usado el grifo de la inmigración como una fórmula de presión directa sobre el Ejecutivo español. En casi todas las crisis del pasado, la vía elegida para pasar a Europa ha sido la terrestre. Este año y tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio, los migrantes han elegido cruzar a través del mar, ya que el Alto Tribunal rechaza las devoluciones en frontera si el paso se produce a través del agua. A continuación, resumimos las crisis más significativas:

2005: primera gran crisis migratoria

Entre agosto y octubre de 2005 se produjeron decenas de asaltos coordinados a las vallas de ambas ciudades. En algunos intentos participaron entre 500 y 1.000 personas de forma simultánea. Y varios centenares consiguieron entrar. Murieron al menos 11 migrantes, varios de ellos por disparos de la policía marroquí. Aquel fue el episodio que cambió definitivamente la política fronteriza española: se elevaron las vallas, se reforzó la cooperación con Marruecos y se desplegaron más efectivos policiales. Como respuesta, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desplegó por primera vez el ejército, con 500 efectivos militares para ejercer la vigilancia del perímetro fronterizo de las dos ciudades españolas. Se trató de una "presencia militar disuasoria", según explicó el Ministerio de Defensa. Pero la subida de la presión migratoria venía de lejos, ya desde los años 90. Por ello, en 1993 comenzó la instalación de las vallas en Melilla y, en 1996, de Ceuta, con el objetivo de blindar las ciudades. En 2000, se cerró completamente el perímetro terrestre de Ceuta y se estableció una vigilancia reforzada en ambas ciudades.

2014: oleadas de asaltos en Melilla

Entre enero y marzo de 2014, se sucedieron hasta siete asaltos de cientos de migrantes de la valla de Melilla de forma simultánea. En febrero de aquel año, unos 500 migrantes asaltaron la valla a la vez y unos 350 lograron pasar. El Ministerio del Interior contabilizó hasta 19.000 intentos de entrada aquel año. En ese contexto se produjo la llamada tragedia del Tarajal, cuando 15 personas murieron intentando alcanzar Ceuta a través del mar. En aquella ocasión, los agentes de la Guardia Civil utilizaron material antidisturbios cuando los migrantes estaban en el agua. Aquella versión fue negada por el delegado del Gobierno y por el director de la Guardia Civil. Pero el propio ministro del Interior terminó admitiendo en el Congreso el uso. Aquel año, se disparó la entrada de sin papeles a través de la verja de Melilla: 2.000 consiguieron entrar en 2014 frente a los 830 del año anterior.

2018: avalancha muy violenta sobre Ceuta

El 26 de julio de aquel año, con el primer Gobierno de Pedro Sánchez recién formado, un grupo de varios cientos de migrantes organizó un asalto muy violento al perímetro fronterizo. Lograron entrar alrededor de 600 personas. La diferencia fundamental con respecto a crisis anteriores fue la extrema violencia que utilizaron, empleando cal viva, ácido, palos y cizallas contra los agentes de la Guardia Civil que intentaron contener la avalancha. Decenas de guardias resultaron heridos. Hasta la crisis de 2021 fue el mayor salto organizado registrado en Ceuta. Aquellos sucesos coincidieron con el cierre unilateral de la aduana de Melilla, llevado a cabo por Marruecos sin previo aviso. Aquella acción generó una fuerte crisis económica en la zona y una crisis política entre los dos países. La aduana no volvió a abrirse hasta 2025.

Varios migrantes intentan cruzar a nado la frontera española este viernes en Ceuta. / Jesús Torres / Europa Press

2021: el mayor asalto sobre Ceuta

En plena crisis fronteriza, la relajación de los controles por parte de Marruecos hizo posible un asalto multitudinario sobre la ciudad española, cuando más de 10.000 personas trataron de cruzar la frontera. El Gobierno español también entonces desplegó el ejército y posteriormente devolvió a miles de los migrantes al país vecino. Aquel asalto se interpretó en su momento como la respuesta del Reino alauí contra España por haber acogido al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, gravemente enfermo, lo que provocó la mayor crisis bilateral entre los dos estados, que empezó a ser reconducida un año más tarde, ya en 2022.

2022: máxima presión sobre Melilla

Con las fronteras cerradas, la ciudad de Melilla sufrió entre abril y junio los peores asaltos sobre la ciudad de su historia reciente. Miles de migrantes intentaron entrar en la ciudad durante varios días consecutivos. En junio, entre 1.500 y 2.000 personas trataron de entrar en Melilla por el Barrio Chino. La avalancha provocó la muerte de unas 23 personas y unos 130 consiguieron entrar en España.