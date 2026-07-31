Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóMordidas caso AzudMaje PicassentViviendas ValenciaAtresmedia Marc GiróDesalojo Bonrepòs i MirambellCarlos Espí Real Madrid
instagramlinkedin

Llegadas a Ceuta

La Junta de Andalucía exige al Gobierno que restablezca "en el menor tiempo posible" la normalidad en Ceuta y Melilla

La Junta expresa su preocupación la situación en las ciudades autónomas y reprocha al Ejecutivo central su "tardanza en reaccionar"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), y los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), y Melilla, Juan José Imbroda (d), juntan sus manos tras firmar hoy en el Palacio de San Telmo, en un acto institucional en 2019.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), y los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), y Melilla, Juan José Imbroda (d), juntan sus manos tras firmar hoy en el Palacio de San Telmo, en un acto institucional en 2019. / Julio Muñoz / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo

SEVILLA

La Junta de Andalucía ha expresado su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta ante la "grave situación" que atraviesa la ciudad autónoma y ha exigido al Gobierno de España que actúe para restablecer la normalidad tanto en Ceuta como en Melilla.

En un comunicado, el Ejecutivo andaluz asegura que, "según los datos oficiales", unos 50.000 migrantes han cruzado de manera irregular la frontera de Ceuta durante las últimas 24 horas. La Junta considera que el Gobierno ceutí se está viendo obligado a afrontar una situación "insostenible en el ámbito social y de la seguridad".

El Gobierno andaluz traslada además su "preocupación" por lo que ocurre en Melilla, donde sostiene que también se están produciendo "entradas masivas de inmigrantes sin control".

La Junta lamenta asimismo "la tardanza en reaccionar del Gobierno de España" y le exige que asuma su "obligación constitucional de defender las fronteras y la integridad territorial de España", así como de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

Noticias relacionadas

El comunicado reclama al Ejecutivo central que restablezca la normalidad en ambas ciudades autónomas "en el menor tiempo posible". La Junta advierte del riesgo de que la prolongación de la crisis pueda dar lugar a "sucesos que alteren la convivencia pacífica" en Ceuta y Melilla.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
  2. El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años
  3. Adiós al tapón del Botànic: ya ha nacido la nueva calle de València
  4. Un camión choca con varios turismos en la A-3 y moviliza un amplio dispositivo de emergencias
  5. Fallece un joven de Xàtiva al volcar con su camión en una explotación de arcilla de Barxeta
  6. Final del Mundial: La Federación señala que la entrada de Llorca no le costó un euro porque era de cortesía de la FIFA
  7. El exalcalde que más lluvia vio caer en la dana canceló las clases sin órdenes de la Generalitat pero no convocó la reunión de emergencias
  8. Los expertos constatan que el Volcán de Cullera ejerció como refugio climático en la edad de hielo hace 20.000 años

Una diputada del PP desde Ceuta: "La situación es terrorífica. La ciudad está colapsada y sin policía. No tienen dinero, no saben dónde ir y están asaltando locales"

Una diputada del PP desde Ceuta: "La situación es terrorífica. La ciudad está colapsada y sin policía. No tienen dinero, no saben dónde ir y están asaltando locales"

Calp habilita dos nuevas parcelas privadas como aparcamiento público

Calp habilita dos nuevas parcelas privadas como aparcamiento público

El Puente de las Flores será renovado en septiembre

La valenciana Alma Alfonso narra en primera persona cómo está viviendo estas 72 horas desde Ceuta: "no entiendo es cómo este gobierno no hace nada"

El PSPV reivindica a Puig y diferencia la contratación del sobrino de Bravo de la de la mujer de Llorca en la diputación

El PSPV reivindica a Puig y diferencia la contratación del sobrino de Bravo de la de la mujer de Llorca en la diputación

La inmigración requiere de un gran pacto de Estado

Bancaja acerca el arte a los más mayores

Bancaja acerca el arte a los más mayores

Les onades de calor disparen els animals morts en granges valencianes

Les onades de calor disparen els animals morts en granges valencianes
Tracking Pixel Contents