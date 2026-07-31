'Haraga': el fenómeno en redes sociales que incita a jóvenes marroquíes a cruzar a nado la frontera hacia Ceuta

El movimiento denominado "Haraga", término árabe que hace referencia a la quema de fronteras y documentos, se ha consolidado en las redes sociales como el principal motor digital para motivar a jóvenes marroquíes a cruzar la frontera de Ceuta. Mediante vídeos muy visuales, mapas interactivos e instrucciones detalladas sobre cómo nadar desde la costa de Castillejos hasta el territorio español, perfiles con decenas de miles de seguidores proyectan una falsa apariencia de sencillez y convierten la travesía en una suerte de juego o desafío en línea.

La desesperación económica y la acusada falta de empleo en Marruecos impulsan a estos jóvenes a buscar un futuro en Europa, utilizando neoprenos y aletas como equipamiento para alcanzar lo que perciben como una vía hacia la libertad. Castillejos, la última localidad marroquí antes del paso fronterizo, se ha transformado en un punto de concentración a cielo abierto donde la expectación es máxima entre quienes aguardan el momento idóneo para lanzarse al mar.

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Esta narrativa en redes sociales afecta de manera directa a los menores de edad, muchos de los cuales emprenden el viaje a nado sin el conocimiento ni el consentimiento de sus familias. Arrastrados por dinámicas digitales orientadas a infundir el temor a quedarse al margen de una tendencia, la imagen idealizada del trayecto oculta los graves peligros reales de la travesía y disfraza la ilegalidad del cruce fronterizo bajo la apariencia de un reto viral masivo.