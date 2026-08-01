Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria CeutaIncendio Vall d'UixóMaje PicassentExcomisionado danaViolación ValènciaCarlos Espí Real MadridAtresmedia Marc Giró
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Ceuta recupera la normalidad: los comercios abren y los ceutíes vuelven a la calle

Los residentes en Ceuta se escapan a Península: "Me está costando hasta encontrar botellas de agua" (por May Mariño, enviada especial)

De la esperanza a la frustración en 24 horas: "Vimos que muchos entraban en Ceuta e hicimos lo mismo. Pero no encontramos ni comida" (por Marc

La crisis de Ceuta pone el foco en una visita pendiente para Felipe VI: Juan Carlos I solo acudió una vez a esa ciudad y a Melilla

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España. 31 JULIO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 31/07/2026. Marcos Moreno

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España. 31 JULIO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 31/07/2026. Marcos Moreno / Marcos Moreno / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

May Mariño

Ceuta (Enviada especial)

En "relativa normalidad y tranquilidad" es como definen esta noche pasada algunos ceutíes con los que ha conseguido hablar EL PERIÓDICO.

Bares abiertos, comercios que van levantando persianas...pero migrantes vagando por las calles y presencia, mucha, policial y militar. El Ejército custodia todavía las puertas de loa supermercados y para hacer la compra hay que mostrar documentación

Aunque han actuado los servicios de limpieza en algunos puntos de la ciudad siguen visibles los restos de la crisis migratoria de estos días y de la entrada de más de 60. 000 personas a una ciudad con una población de 80.000 habitantes.

Noticias relacionadas

A PIE DE CALLE| May Mariño, desde Ceuta: la ciudad comienza a recuperar la normalidad

A PIE DE CALLE| May Mariño, desde Ceuta: la ciudad comienza a recuperar la normalidad

May Mariño

El flujo de personas que regresan a Marruecos por el punto habilitado en la frontera de El Tarajal sigue constante aunque lejos de las cifras que sirvieron en el día de ayer donde llegaban a cruzar según estimaciones oficiales 150 personas al minuto. Ahora se ven pequeños grupos de cinco o diez o veinte personas. Rostros cansados, algunos descalzos, otros con cualquier cosa que han encontrado de los restos de la avalancha de personas de los días atrás. Una estampa que contrasta con los que siguen intentando acceder a nada a Ceuta y que llegan a algunos casos en muy malas condiciones que requieren la atención inmediata de la Cruz Roja y del Ejército despegado en la frontera.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos
  2. El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
  3. Maje regresa a la cárcel de Picassent para seguir cumpliendo condena por el asesinato de su marido tras el parón por maternidad
  4. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego sigue sin estabilizarse, pero levantan el confinamiento en Sueras, Chóvar y Alfondeguilla
  5. Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
  6. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta amanece sin cesar el flujo de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles
  7. El problema es que hay un montón de propietarios que ni siquiera saben que tienen fincas o bancales
  8. Xàbia suspenderá temporalmente la licencia de la discoteca del Montgó cuando se cierre el parque natural por riesgo de incendio

Directo | Ceuta recupera la normalidad después de que casi 70.000 migrantes regresen a Marruecos tras la crisis

Directo | Ceuta recupera la normalidad después de que casi 70.000 migrantes regresen a Marruecos tras la crisis

Hiroshima forjó un metal desconocido en el corazón de su bola de fuego

Hiroshima forjó un metal desconocido en el corazón de su bola de fuego

Condenado con sentencia firme a 15 meses de cárcel el policía homófobo que hostigó a un concejal de Dénia

Condenado con sentencia firme a 15 meses de cárcel el policía homófobo que hostigó a un concejal de Dénia

Hacer fotos durante un eclipse solar: todo lo que hay que saber para proteger la lente y los ojos

Hacer fotos durante un eclipse solar: todo lo que hay que saber para proteger la lente y los ojos

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

Quan més sucre, més dolç?

Quan més sucre, més dolç?

Sole y Rudi, viviendo en una aldea asturiana con sus animales rescatados: “Esta casa tiene más de 400 años y decidimos rescatarla para darle una nueva vida”

Sole y Rudi, viviendo en una aldea asturiana con sus animales rescatados: “Esta casa tiene más de 400 años y decidimos rescatarla para darle una nueva vida”
Tracking Pixel Contents