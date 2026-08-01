Crisis migratoria
Los ministros de Interior de la UE se reunirán de urgencia el martes tras la crisis en Ceuta
El encuentro extraordinario se ha convocado tras las peticiones por parte de veintidós Estados miembros y del presidente Pedro Sánchez
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Bruselas
Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) se reunirán de urgencia el próximo martes para hablar sobre la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta en los últimos días.
Así lo anunció este sábado el primer ministro irlandés, Micheál Martin, tras las peticiones por parte de veintidós Estados miembros, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para convocar este encuentro extraordinario.
"Seguimos en estrecho contacto con todos los Estados miembros y las instituciones, y continuamos siguiendo de cerca la situación", añadió en un mensaje en redes sociales el ministro irlandés, cuyo país ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE.
Fuente: El Periódico
- La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos
- El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
- Maje regresa a la cárcel de Picassent para seguir cumpliendo condena por el asesinato de su marido tras el parón por maternidad
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego sigue sin estabilizarse, pero levantan el confinamiento en Sueras, Chóvar y Alfondeguilla
- Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
- Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta amanece sin cesar el flujo de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles
- El problema es que hay un montón de propietarios que ni siquiera saben que tienen fincas o bancales
- Xàbia suspenderá temporalmente la licencia de la discoteca del Montgó cuando se cierre el parque natural por riesgo de incendio