Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes

La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 57 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Melilla vuelve a vivir esta jornada con la vista puesta en la frontera, no solo por el repunte de la presión migratoria que ha devuelto a la valla los intentos de entrada masivos cuatro años después, sino también por el cierre de su único puesto fronterizo operativo con Marruecos que, como sucedió en pandemia, ha dejado a la ciudad aislada de su entorno.

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