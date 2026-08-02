Ayuso anima a visitar la Sierra Oeste para reactivar la zona tras los incendios: "Ahora más que nunca hay que apoyar al comercio local"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios forestales "ya ha comenzado" y ha defendido que las medidas anunciadas por el Gobierno regional "no son promesas, son una realidad". Durante su visita a los municipios afectados, la dirigente madrileña ha pedido además a los ciudadanos que sigan visitando la comarca para apoyar a su tejido económico. "Queremos hacer presencia, recordar que nuestros pueblos son maravillosos, que están vivos y que ahora más que nunca hay que apoyar al comercio local, a la restauración y a las tiendas", ha afirmado la presidenta, que ha insistido en que la recuperación del patrimonio natural será lenta, aunque ha expresado su confianza en que la zona "va a salir de esta".

Ayuso ha explicado que el Gobierno regional ya ha distribuido 394.000 kilos de forraje y agua para las explotaciones ganaderas afectadas, muchas de las cuales han perdido instalaciones y pastos. Asimismo, ha destacado la puesta en marcha de líneas de ayudas para cubrir daños, avales y bonificaciones, entre ellas la exención del 100% de la tarifa del agua durante un año y beneficios fiscales en determinados tributos.

En Pelayos de la Presa, uno de los municipios más afectados, la Comunidad ha iniciado las labores de limpieza y ha destinado 20 millones de euros del Plan de Inversión Regional (PIR) para acelerar la recuperación. Según ha explicado, ya se han instalado 60 contenedores de punto limpio y los trabajos se centran en retirar árboles peligrosos, limpiar carreteras y restaurar la señalización.

La presidenta también visitó el Punto de Ayuda Tras el Incendio (PATI), donde, según indicó, ya han sido atendidas más de 1.100 personas. El dispositivo cuenta con personal de atención ciudadana, apoyo psicológico y profesionales del SUMMA 112 y Cruz Roja.

Además, señaló que la Comunidad ha alojado en hoteles a 410 personas que perdieron su vivienda habitual, de las que actualmente permanecen 77, mientras avanzan las soluciones habitacionales. "No les vamos a abandonar y no vamos a dejar de estar este verano aquí con ellos en esta reconstrucción. Va a tardar tiempo, va a ser difícil, pero la capacidad de regeneración que tienen nuestros montes y nuestras gentes hará que este plan llegue a buen puerto", aseguró.

Sobre el desdoblamiento de la M-501, Ayuso reconoció que se trata de una demanda histórica de la zona, aunque indicó que cualquier decisión deberá esperar a la evaluación de los daños ocasionados por el incendio. No obstante, aseguró que el proyecto "no se descarta" y que será analizado dentro del proceso de reconstrucción.

"Lo estoy pasando fatal"

En un momento de la comparecencia, Ayuso reconoció el impacto personal que le ha provocado el incendio al tratarse de una zona que conoce desde hace años. "Lo estoy pasando fatal. Conozco esta zona como la palma de mi mano y verla así es tremendo", afirmó. La presidenta recordó que durante los primeros días del incendio "no podía ni hablar" al ver arder "la montaña de mi pueblo, el pueblo de al lado" y calificó de "frustrante" la evolución del fuego, especialmente en Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Asimismo, defendió que la recuperación debe abordarse de forma coordinada con Castilla y León y aseguró que le gustaría contar con la colaboración de Ávila porque "esto que se ha quemado es de todos los españoles".

Defensa del operativo de extinción

Preguntada por las críticas de un sindicato de bomberos sobre una supuesta falta de inversión en prevención, Ayuso rechazó esas acusaciones y sostuvo que el incendio tuvo unas características "nunca vistas", con la confluencia de varios focos y unas condiciones meteorológicas excepcionales.

La presidenta afirmó que la Comunidad destina este año cerca de 53 millones de euros al Plan INFOMA y aseguró que Madrid es "la región europea que más invierte en extinción de incendios por hectárea".

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Durante la rueda de prensa, Ayuso confirmó también que un inmueble de titularidad regional se encuentra a la venta junto a otros cuatro edificios situados en la Gran Vía madrileña y señaló que con esos ingresos, cifrados en unos 22 millones de euros, el Ejecutivo autonómico prevé reforzar la financiación de la reconstrucción de la Sierra Oeste.