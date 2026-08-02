En Directo
Crisis migratoria
Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes
Sánchez le ha trasladado a Von der Leyen su "preocupación" por la reacción de gobiernos europeos tras la crisis migratoria
Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta
Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis
La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 67 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Socialistas europeos piden a Von der Leyen aclarar "de inmediato" las normas de Schengen
El Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo pidió en una carta este sábado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "intervenir de inmediato" para aclarar las normas del espacio Schengen, después de que Italia impusiera controles fronterizos a España tras la crisis migratoria de Ceuta. Los socialdemócratas europeos enviaron ayer la misiva a la presidenta Von der Leyen "en la que le instan a intervenir de inmediato para aclarar las normas que rigen la suspensión del espacio Schengen por parte de los Estados miembros a raíz de los sucesos ocurridos en Ceuta", explicaron en un comunicado.
Calma y fluidez en la frontera de Melilla, aún restringida a coches del Paso del Estrecho
Casi 24 horas después de su reapertura tras día y medio de cierre por la crisis migratoria en Melilla, el paso fronterizo de Beni-Enzar continúa su actividad en una situación de tranquilidad y fluidez, en estos momentos limitada a los vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE). Fuentes policiales han confirmado a EFE que ha sido una noche tranquila en el perímetro fronterizo, lejos de lo que se vivió en las dos anteriores, con una importante presión migratoria que obligó a cerrar el paso fronterizo el viernes por la noche hasta que pudo ser reabierto este sábado por la mañana, 36 horas después. Durante parte de la madrugada, además de los coches de la OPE, también han podido pasar a Marruecos vehículos de personas residentes en Melilla, cuando ya no quedaban en la cola viajeros magrebíes, aunque en torno a las seis de la mañana, con la llegada de un nuevo barco procedente de Málaga, se ha vuelto a restringir el paso únicamente al Paso del Estrecho.
Se elevan a 1.149 las asistencias sanitarias a migrantes en Ceuta tras la entrada masiva
Las atenciones sanitarias a las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio han superado ya el millar, al situarse en 1.149, uno de ellos herido grave y pendiente de ser evacuado a la península. En un comunicado, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha destacado que continúa prestando asistencia sanitaria "con normalidad" dentro del dispositivo especial activado en coordinación con la Delegación del Gobierno para atender el incremento de personas procedentes de Marruecos que han accedido a la ciudad. Desde las 09:00 horas del 31 de julio, los dispositivos asistenciales de Atención Primaria y Atención Especializada han prestado 1.149 asistencias, manteniéndose la actividad sanitaria "sin incidencias relevantes" y garantizando al mismo tiempo la atención habitual a la población ceutí.
La policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos
Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves. Además, la cifra de fallecidos asciende este domingo a 71, han indicado a EF fuentes policiales. En estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva e incluso otros que habrían entrado y salido en más de una ocasión, según han precisado las fuentes.
Los menores de Ceuta, primera prueba para el gobierno de PP-Vox en Andalucía: "Será importante que las comunidades autónomas asuman la protección de esos niños"
La crisis en la frontera de Ceuta amenaza con ser un nuevo frente político en Andalucía y en otras comunidades gobernadas por PP y Vox contra el Gobierno de España. Entre quienes han cruzado la frontera hay miles de niños, adolescentes y jóvenes, aunque todavía no existe un recuento oficial que permita conocer cuántos son realmente menores, cuántos han regresado ya a Marruecos y cuántos podrían quedar bajo la protección de las administraciones españolas. El último dato ofrecido por Interior es que ya han regresado casi 60.000 personas.
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania dice que la crisis en Ceuta ha sido un test de estrés que la UE ha superado
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha afirmado que la crisis causada por la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta ha supuesto para la Unión Europea un "test de estrés" que ha sido superado con éxito. "La situación en Ceuta fue un absoluto test de estrés, que hemos superado", dijo en declaraciones a la edición dominical del tabloide Bild. Según fuentes de este medio, el político conservador conversó por teléfono el viernes con su homólogo marroquí Naser Burita y le instó a trabajar para normalizar la situación después de que decenas de miles de jóvenes marroquíes penetraran a nado en el enclave español en el norte de África.
La derecha exonera a Marruecos de responsabilidad en la crisis de Ceuta
La crisis de soberanía desatada en los últimos días en Ceuta, con muchos paralelismos con la que se produjo hace justo cinco años en la ciudad autónoma, ha reflejado un giro discursivo en la derecha y la extrema derecha con respecto a Marruecos, al que tanto el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, como el de Vox, Santiago Abascal, exoneran de responsabilidad por lo ocurrido. Al contrario, para ambos el principal y prácticamente único culpable es Pedro Sánchez, fundamentalmente por su plan de regularización migratoria, aprobado este mismo año mediante un decreto.
El Gobierno trata de atajar la crisis de Ceuta usando guante de seda con Marruecos para no volver a empeorar la situación
De la emergencia nacional por los mayores incendios de la historia de España a la peor crisis migratoria jamás vivida en nuestro país. El Gobierno termina de salir de una crisis y se da de bruces con otra más grave sin solución de continuidad. Y ahora con unas imágenes que han impactado a más de media España: decenas de miles de africanos entrando en Ceuta, la oposición -tanto el PP como Vox- denunciando una "invasión" de la que hacen responsable al Ejecutivo y varios países aprovechando la situación para atacar al Gobierno, como Estados Unidos, Italia o Israel.
Mario Saavedra y Patricio Ortiz
¿Qué responsabilidad tiene Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta?
Las tensiones con nuestro vecino del Sur han conllevado varias crisis migratorias cíclicas que se vienen repitiendo en Ceuta y Melilla desde hace más de 20 años, aunque nunca hasta ahora con la intensidad de esta semana. Las relaciones de España y Marruecos muchas veces han estado detrás de cada crisis, que en ocasiones han implicado el cierre de las fronteras.
May Mariño
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Hablar de cifras concretas es algo difícil estos días en Ceuta. La crisis migratoria que se desató el pasado jueves con la estimación de más de 60.000 personas accediendo de manera irregular a la ciudad autónoma dificulta cualquier conteo. Las autoridades aun no se atreven a dar datos concretos, es más, no hay cifra oficial de fallecidos aunque autoridades ceutíes indicaron a EL PERIÓDICO - cabecera de PRENSA IBÉRICA- que se han recuperado ya más de 100 cadáveres.
- Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
- La C. Valenciana lidera el desplome del mercado inmobiliario con una caída de ventas del 35 % en un año
- El alcalde de l'Alcúdia de Crespins mantiene la consulta para borrar el nombre de Isabel-Clara Simó y pide al instituto que acepte el cambio
- Vecinos de Velluters: 'La actuación policial está muy bien, pero necesitamos más del ayuntamiento
- Varias tormentas descargan granizo de gran tamaño en el interior de Valencia
- El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
- La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos