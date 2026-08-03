Crisis migratoria
Albares exige "ayuda" a Europa y exime a Marruecos de cualquier responsabilidad en la entrada masiva de migrantes
El ministro de Asuntos Exteriores cree que la situación en Ceuta se debió a "una actividad inusual en redes sociales" y a la "internacional reaccionaria"
Acusa a Italia y a otros países europeos de "no haber estado a la altura" y destaca que España es el país "con menos entradas irregulares del Mediterráneo
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido hoy a la Unión Europea "ayuda" y "solidaridad" tras la entrada masiva de decenas de miles de migrantes en Ceuta en prácticamente 24 horas. En una entrevista en La Hora de La 1, Albares ha vuelto a eximir a Marruecos de cualquier responsabilidad por haber permitido la entrada ilegal de personas en España a través del mar. Al contrario, ha destacado su "total colaboración" y "desde el primer momento" para facilitar el retorno inmediato de miles de migrantes.
El titular de Exteriores ha apuntado a que esta "inédita situación" se ha producido especialmente tras "una actividad inusual en las redes sociales" y con la ayuda también inmediata de la que ha llamado "la internacional reaccionaria", que empezó a extender "bulos y mentiras" en internet, según ha dicho.
El ministro se ha mostrado especialmente molesto y dolido con varios países europeos, de los que ha citado especialmente a Italia. Como ha manifestado, Italia "no ha estado a la altura" en la respuesta a la crisis española. Y ha exigido y pedido "unidad en torno a Ceuta y Melilla" a todos los países europeos "porque Ceuta y Melilla son ciudades europeas y son también la frontera sur de Europa".
Albares ha destacado que España es "el país de Europa con menos entradas de inmigrantes irregulares a través del Mediterráneo" e Italia es, por el contrario, "el que más entradas de ilegales registra" por Lampedusa. De hecho, ha resaltado que "ya le gustaría a Italia poder resolver de la manera como lo ha hecho España su problema" en Lampedusa. Además, ha destacado que España siempre ha estado apoyando en la respuesta a los países europeos cuando han tenido ese problema. Y ha pedido lo mismo a sus socios europeos.
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Fuente: El Periódico
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