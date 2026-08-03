Presidente de Reformismo 21
Muere Pablo Vázquez, expresidente de Renfe e impulsor del 'think tank' del PP
Fallecido a los 60 años, ocupó diversos cargos en los gobiernos populares y fue director de FEDEA
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado este lunes a través de las redes sociales el fallecimiento de uno de sus más estrechos colaboradores, Pablo Vázquez, que presidía Reformismo 21, el think tank del primer partido de la oposición. A lo largo de su trayectoria, ocupó diversos cargos de relevancia en las administraciones del PP, entre ellos el de presidente de Renfe o de Ineco o el de subsecretario en el Ministerio de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy.
"Era el corazón de la Fundación que con tantas ganas construimos y un hombre muy inteligente, enormemente trabajador y siempre bondadoso. Que su ejemplo alivie el dolor de su madre, de su mujer, de sus hijos y de todos los que le queríamos", ha señalado Feijóo al despedirse de él.
La red social X se ha llenado enseguida de mensajes de condolencias por el fallecimiento, entre ellos, uno muy sentido del exeurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. "Pablo era brillante y encantador, pero, sobre todo, absolutamente íntegro. Una persona buena de verdad. Estaba firmemente comprometido con hacer de España un país mejor, incluso cuando ese compromiso le suponía un importante coste personal", ha indicado el antiguo gurú económico de Ciudadanos, que ha recordado cómo Vázquez le contrató en su día para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en la que Garicano alcanzó gran notoriedad antes de dar el salto a la política.
Vázquez, de 60 años, era licenciado en Derecho y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y contaba con un postgrado en la Universidad de California en Berkeley.
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Fuente: El Periódico
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