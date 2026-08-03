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Crisis migratoria
Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Marruecos reconoce 11 muertos en su territorio y 40.000 entradas a la ciudad española
El Gobierno de España eleva a 72 los fallecidos en el intento de entrada masiva
Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta
Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis
La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 67 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
La Comunidad Musulmana de Melilla agradece al Rey su "interés, sensibilidad y cercanía" tras la crisis migratoria
La Comunidad Musulmana de Melilla ha remitido este domingo una carta al Rey Felipe VI en la que expresa su agradecimiento por el "interés, la sensibilidad y la cercanía institucional" demostrados por el jefe del Estado con motivo de los recientes acontecimientos registrados en Ceuta y Melilla.
En la misiva, fechada este 2 de agosto, la entidad manifiesta su "más sincero agradecimiento" por el comunicado emitido por la Casa del Rey y por el contacto mantenido con los presidentes de ambas ciudades autónomas durante la reciente crisis migratoria. Según señala, estas actuaciones poseen "un extraordinario valor institucional y humano", especialmente en un momento en el que la ciudadanía "necesita sentir el respaldo y la presencia de las instituciones que representan la unidad y permanencia de España".
Centenares de ceutíes se concentran ante Delegación Gobierno contra "la invasión"
Centenares de ceutíes se han concentrado a última hora de la noche de este domingo contra la "invasión" producida por la entrada de más de 60.000 personas a través del espigón fronterizo de la aduana del Tarajal.
La convocatoria, a través de las redes sociales, ha reunido a más de 400 personas, según han informado a EFE fuentes policiales, las cuales han estado durante más de una hora frente a la Delegación del Gobierno en señal de protesta.
"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta unida, no dividida" o "menos excusas y más acción" han sido algunas de las consignas de los reunidos en la céntrica Plaza de los Reyes.
Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio
El Ministerio del Interior de Marruecos reconoció este domingo que unas 40.000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1.135 a Melilla y admitió 11 muertos en territorio, diez de ellos ahogados. (Seguir leyendo)
Ceuta reivindica su españolidad y clama por seguir unida ante los que "siembran odio"
Ceuta es una ciudad que tiene un profundo sentimiento de identidad que a veces cuesta entender a los que no han nacido en ella. Una ciudad donde ondea la bandera española en balcones y edificios más allá de los grandes momentos deportivos. Donde se escucha español y dariya - árabe- y hay chicas en shorts y otras con pañuelos cubriéndose la cabeza. En la que se celebra el Ramadán y la procesión de la virgen de África - que pese a la suspensión de las fiestas sí tendrá este año su ofrenda floral y su desfile procesional este miércoles 5 de agosto-. (Seguir leyendo)
Vox dice que la "invasión migratoria" en Ceuta se traslada ya al litoral andaluz
El líder de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha denunciado este domingo que la "invasión migratoria sufrida en Ceuta se está trasladando ya al litoral andaluz” y ha responsabilizado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y a Marruecos.
Gavira ha hecho estas manifestaciones en un comunicado después de que en las últimas horas se hayan producido llegadas de inmigrantes a playas del Campo de Gibraltar mediante motos de agua y lanchas rápidas.
La virgen de África saldrá en procesión
En aras de recuperar la normalidad, las autoridades han permitido los actos entorno a la patrona de Ceuta. La procesión de la Virgen de África en Ceuta cuenta con el visto bueno de la Delegación del Gobierno y de los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil consideran que, en principio, no existen impedimentos de seguridad para celebrar los actos religiosos dedicados a la Patrona.
La salida procesional está prevista para el miércoles 5 de agosto, mientras que la tradicional ofrenda floral se celebraría durante la jornada anterior.
La decisión llega después de la suspensión de las fiestas y de las atracciones en el recinto ferial.
Marruecos pisa el acelerador: la fábrica de Europa que mira a África
Marruecos ha dejado de ser únicamente una economía de bajos costes situada a las puertas de Europa. Avanza hacia un modelo industrial, logístico y turístico más complejo, apoyado en grandes infraestructuras, inversión extranjera y una población joven. Su PIB por habitante se sitúa en 3.972 euros, frente a los 32.633 de España, los 4.163 de Túnez y los 5.335 de Argelia. La comparación, expresada en términos nominales, muestra que el dinamismo productivo marroquí todavía no se ha traducido en un nivel de renta equiparable al europeo. (Seguir leyendo)
Trasladan en autobuses hacia la frontera a migrantes para agilizar la vuelta a Marruecos
La Policía Local de Ceuta está colaborando en agilizar el traslado de personas que entraron irregularmente el pasado jueves con la intención de facilitar su regreso a Marruecos y para ello informa a las personas dispersadas por distintas zonas de la ciudad de la posibilidad de ir a la frontera del Tarajal en dos autobuses habilitados para este fin.
Los migrantes que voluntariamente prefieren retornar a su país están siendo llevados en estos vehículos con la intención de poder agilizar este tipo de traslados, según han informado a EFE fuentes policiales.
A lo largo de este domingo más de un centenar de migrantes han sido trasladados de esta forma hacia la aduana del Tarajal para volver a Marruecos.
Feijóo niega que exista "la normalidad de la que habla el Gobierno" en Ceuta
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no existe "la normalidad de la que habla el Gobierno" en Ceuta y que "basta con pisar la calle para comprobarlo", como ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta de X acompañado de un vídeo grabado en las calles de la ciudad autónoma.
"Por humanidad, por convivencia y por seguridad, debemos seguir trabajando, para finalizar esta crisis y asegurar que nunca se repita", ha añadido el líder del PP, que este fin de semana se ha desplazado hasta Ceuta tras la entrada masiva de migrantes registrada el pasado jueves.
EEUU e Israel cuestionan la soberanía española sobre Ceuta mientras Europa centra el debate en la inmigración
La crisis migratoria en Ceuta ha abierto para España dos frentes de presión internacional. En Europa, una veintena de países se ha unido para cuestionar las políticas migratorias del Ejecutivo español y reforzar los controles fronterizos. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha dado alas a la histórica reivindicación de Marruecos, con el que ha estrechado su relación durante la Administración del presidente Donald Trump, sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla. Un discurso que también ha encontrado eco en Israel y añade una dimensión diplomática que va más allá de la gestión migratoria. (Seguir leyendo)
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