Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Marruecos reconoce 11 muertos en su territorio y 40.000 entradas a la ciudad española

Centenares de ceutíes se concentran ante Delegación Gobierno contra "la invasión"

Centenares de ceutíes se han concentrado a última hora de la noche de este domingo contra la "invasión" producida por la entrada de más de 60.000 personas a través del espigón fronterizo de la aduana del Tarajal.

La convocatoria, a través de las redes sociales, ha reunido a más de 400 personas, según han informado a EFE fuentes policiales, las cuales han estado durante más de una hora frente a la Delegación del Gobierno en señal de protesta.

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta unida, no dividida" o "menos excusas y más acción" han sido algunas de las consignas de los reunidos en la céntrica Plaza de los Reyes.