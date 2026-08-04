El PSOE exige a Feijóo que intervenga para impedir que Moreno entregue a Vox la valoración de las víctimas de violencia de género

La dirección federal del PSOE ha exigido este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intervenga para impedir que Juanma Moreno entregue a Vox la gestión de las unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género. En un comunicado, los socialistas recuerdan que "se trata de un organismo que la ultraderecha lleva años poniendo en cuestión". Además, recuerdan que la formación de extrema derecha ha pedido "depurar a sus empleados en varias ocasiones".

El PSOE lamenta que "las mujeres sean, una vez más, las principales víctimas de los pactos PP-Vox". A partir de ahora, "los negacionistas de la violencia de género gestionarán la valoración de las víctimas de un problema cuya existencia niegan". Vox podrá, con estas competencias, alterar o suprimir protocolos de actuación para proteger a las mujeres o incluso acabar con estas unidades, según entienden en Ferraz.

El PSOE recuerda que Feijóo ya intervino en las negociaciones de otras comunidades autónomas y que debería hacerlo también en Andalucía "para impedir una decisión que pone en riesgo la seguridad y la vida de miles de andaluzas y de sus hijos". "Con su silencio, da pistas de cuál es su proyecto político para las españolas", añade.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha manifestado en X que hechos como este son una muestra de "la infamia que ofrecen PP y Vox allí donde gobiernan". "Feijóo debe rectificar y anular inmediatamente este acuerdo", ha añadido. "En caso contrario, avalará que ese es su proyecto: un torpedo directo a nuestros derechos".

Noticias relacionadas

Fuentes socialistas añaden que tanto el PSOE como el Gobierno de España estarán atentos "para que ni PP ni Vox consumen su proyecto de odio" y para "que no se dé un paso atrás en los derechos de las mujeres".