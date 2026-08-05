En Mallorca
El Rey se reunirá este jueves en Marivent con el presidente de Ceuta
Juan Jesús Vivas (PP) volará a la isla para abordar la crisis política y social con el jefe del Estado
Felipe VI recibirá este jueves en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca) al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP). La reunión permitirá abordar la situación que está viviendo la ciudad autónoma tras la entrada de 70.000 inmigrantes la semana pasada. El Monarca ya ha hablado por teléfono en al menos dos ocasiones con Vivas estos días, según ha informado la Casa del Rey.
La audiencia se celebrará en Marivent, residencia oficial de la familia real durante sus vacaciones de verano, y se enmarca en la agenda pública del monarca en Baleares. Felipe VI se entrevistará con el dirigente popular antes de partir hacia Colombia, donde el viernes tiene previsto asistir a la investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.
La situación de Ceuta y el hecho de que sea Vivas el que se desplaza hasta Mallorca vuelve a poner de relieve que Felipe VI todavía no ha visitado esa ciudad autónoma. El Monarca no ha viajado a Ceuta ni tampoco a Melilla, cuya soberanía reivindica Marruecos, y la Zarzuela no contempla por ahora un desplazamiento de los Reyes. La única visita de Juan Carlos I y Sofía como monarcas tuvo lugar en 2007 y provocó una protesta diplomática de Rabat, que llamó a consultas a su embajador en Madrid durante dos meses. Cualquier viaje de la Corona a ambas ciudades tendría, por tanto, una especial sensibilidad política y debería ser acordado previamente con el Gobierno.
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Fuente: El Periódico
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