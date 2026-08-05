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Las ONG reclaman el cumplimiento del Tratado de Estambul
Reclaman el cumplimiento del Tratado de Estambul porque ante catástrofes naturales y crisis migratorias lo que se produce es más violencia de género y situaciones de trata y explotación sexual hacia las mujeres y las niñas, puesto que la agresividad de los hombres ante estás situaciones aumenta. Instan al gobierno y a las autoridades a crear espacios para que se sientan seguras, donde no se produzcan esos contextos de violencia y de trata. También piden que se les den todas las herramientas y se creen protocolos en los que participen las asociaciones y plataformas feministas especializadas en este tipo de crisis. Más información