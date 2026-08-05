Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Instituto de Medicina Legal practica 77 autopsias tras recibir 79 cadáveres

Medidas cautelares

Entre las medidas cautelares de Vox se solicita que se comunique al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, la procedencia de mantener y reforzar el despliegue de las Fuerzas Armadas en Ceuta así como el despliegue de medios navales de la Armada en el perímetro marítimo y en las aguas del espigón del Tarajal.

El escrito pone el foco en el impacto sufrido por los españoles y residentes legales "con comercios cerrados, restricciones de hecho a la libertad de circulación y riesgo para la integridad física y el patrimonio". Se solicita intensificar las identificaciones en la vía pública con "estrictas garantías: criterios objetivos, prohibición expresa de cualquier perfilación étnica o racial y registro documentado de cada identificación a disposición del Juzgado".