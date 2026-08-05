Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver mujerEclipseEl tiempo en la C. ValencianaColas tasa basuraÁtico ValènciaJubilación
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Instituto de Medicina Legal practica 77 autopsias tras recibir 79 cadáveres

El ministro del Interior español ha asegurado que han vuelto 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta

El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Ver galería

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta. / Europa Press/Contacto/Xinhua / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condenado a prisión por alojarse 26 días en pensión completa en un hotel de la Vall d'Alba e irse sin pagar
  2. Preocupación general en València por el poder de convocatoria
  3. Las Harley de la escolta policial del papa Benedicto XVI en València están a la venta en Wallapop
  4. La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
  5. El Consell anticipa el choque con el Gobierno por la 'previsible llegada' a la Comunitat Valenciana de los menores llegados desde Marruecos a Ceuta
  6. Neinor entrega cerca de sesenta viviendas en la calle Turia de València
  7. La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocarava en Benicàssim: Una joven promesa de Sagunt en el mundo del Agility
  8. La Generalitat investiga también el nombramiento en el Institut Valencià de Cultura de un exalto cargo del PP

Cuando el confort climático se convierte en un recurso disputado

Cuando el confort climático se convierte en un recurso disputado

Mantener a tu perro activo es clave para que viva más y mejor: el ejercicio no empieza ni termina en el paseo

Mantener a tu perro activo es clave para que viva más y mejor: el ejercicio no empieza ni termina en el paseo

La Familia Real recibe a la sociedad balear en Marivent

La Familia Real recibe a la sociedad balear en Marivent

Calp exige a Acciona que cumpla los servicios mínimos de recogida de basura en la huelga de sus trabajadores

Calp exige a Acciona que cumpla los servicios mínimos de recogida de basura en la huelga de sus trabajadores

La empresa pública de Sagunt amplía su plantilla de limpieza urbana tras la reciente huelga

La empresa pública de Sagunt amplía su plantilla de limpieza urbana tras la reciente huelga

El Ejército de EEUU ha agotado casi el 80% de su sistema antimisiles

El Ejército de EEUU ha agotado casi el 80% de su sistema antimisiles

Al menos 14 muertos y 27 heridos en bombardeos rusos contra la ciudad y la región de Kiev

Al menos 14 muertos y 27 heridos en bombardeos rusos contra la ciudad y la región de Kiev

El Circuit Viu arranca en València amb 32 concerts en dos mesos

El Circuit Viu arranca en València amb 32 concerts en dos mesos
Tracking Pixel Contents