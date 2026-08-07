Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

Ceremonia en Cali

Felipe VI asiste este viernes por sexta vez a una investidura en Colombia, la del ultraderechista De la Espriella

El Rey partió hacia Cali tras reunirse el jueves por la tarde en Mallorca con el presidente de Ceuta

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el 20 de julio, durante el desfile militar del Día de la Independencia, en Medellín (Colombia).

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el 20 de julio, durante el desfile militar del Día de la Independencia, en Medellín (Colombia). / STR / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI asistirá este viernes en Cali a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Será la sexta ocasión en la que el Monarca represente a España en una investidura presidencial colombiana y la primera en la que la ceremonia se celebre fuera de Bogotá.

Según fuentes de Zarzuela, el Rey llegará por la mañana al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que esta vez si estará junto al Monarca después de causar baja en la toma de posesión de hace diez días de Keiko Fujimori en Perú. Antes del acto, el jefe del Estado español se reunirá con De la Espriella en el Centro Cultural de Cali, en el centro histórico. Desde este 7 de agosto, el edificio también albergará la sede presidencial del nuevo mandatario en la capital del Valle del Cauca.

-FOTODELDÍA- MADRID, 03/05/2023.- Los reyes de España, Felipe VI y Letizia (i), posan con el presidente de Colombia, Gustavo Petro (2-d), y su esposa, Verónica Alcocer (d), a su llegada a la cena de gala que se celebra este miércoles en el Palacio Real, en Madrid. EFE/Jauanjo Martín

Los Reyes, el 3 de mayo de 2023, posan con el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, y su esposa, Verónica Alcocer, a la llegada a la cena de gala en el Palacio Real, en Madrid. / Juanjo Martín / EFE

La ceremonia de transmisión del mando comenzará a las 15.00 horas en el Arena USC, siete horas más tarde en España. Al concluir, Felipe VI emprenderá el regreso a España.

De la Espriella, abogado penalista de 48 años, llega al poder como un outsider de ultraderecha tras una campaña marcada por las redes sociales, los exabruptos y la promesa de aplicar una política de mano dura. Su ajustada victoria deja un país dividido casi por la mitad y sin un mandato claro para impulsar la ruptura con el anterior proyecto de izquierdas liderado por Gustavo Petro.

La toma de posesión reunirá en Cali a dirigentes de la derecha y la ultraderecha regional y contará con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La ciudad ha desplegado 11.000 miembros de seguridad después de que las autoridades neutralizaran cerca de Cali un autobús cargado con explosivos.

Felipe VI emprendió el viaje a Colombia después de recibir este jueves por la tarde en el Palacio de Marivent, en Mallorca, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quien abordó la crisis que atraviesa la ciudad autónoma.

Noticias relacionadas y más

El Rey ya asistió a las investiduras de Gustavo Petro, en 2022; Juan Manuel Santos, en 2010; Álvaro Uribe, en 2002 y 2006, y Andrés Pastrana, en 1998. Todas, menos la de Petro, como Príncipe de Asturias.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El entorno del Barça carga contra Ferran Torres: 'Es una persona de fuera que sale con una gorra de Trump y una pulsera de la Guardia Civil
  2. Un vecino increpa al alcalde de Alboraia durante la visita del conseller: 'No solo se acuerde de Port Saplaya para cobrar impuestos
  3. El dueño del bar que mató a golpes a su cliente en València tardó más de tres horas en llamar a la Policía
  4. Violenta granizada en el interior de Valencia: piedras de más de 5 centímetros, coches dañados y destrozos en el campo
  5. El Ayuntamiento de València investigará la colocación de ventanas de aluminio en el monasterio Santa Clara
  6. El eclipse solar podrá verse 45 minutos antes en Albuixech
  7. València pide ver el eclipse desde casa
  8. ¿Dónde ver el eclipse? La app que localiza la mejor ubicación para observar el fenómeno astronómico

La Comunitat Valenciana, en alerta máxima por incendios el día del eclipse

La Comunitat Valenciana, en alerta máxima por incendios el día del eclipse

Simat de la Valldigna assegura que la Font Gran no està contaminada davant les crítiques veïnals i polítiques

Simat de la Valldigna assegura que la Font Gran no està contaminada davant les crítiques veïnals i polítiques

El Síndic obri investigació sobre la falta de Policia Local a Picassent

El Síndic obri investigació sobre la falta de Policia Local a Picassent

Paterna pide a la Generalitat el cierre preventivo del Parc Natural del Túria y la Vallesa durante el eclipse

Paterna pide a la Generalitat el cierre preventivo del Parc Natural del Túria y la Vallesa durante el eclipse

Xàtiva restringirá el acceso al Castillo con vehículos particulares durante el eclipse del próximo 12 de agosto

Xàtiva restringirá el acceso al Castillo con vehículos particulares durante el eclipse del próximo 12 de agosto

Ferran Torres recuerda a las víctimas de la dana tras ser nombrado embajador de la C. Valenciana

Transportes refuerza las Cercanías y los trenes de larga distancia en el corredor mediterráneo

Transportes refuerza las Cercanías y los trenes de larga distancia en el corredor mediterráneo

Lo de todos los días en Xàbia: embarcación averiada y remolcada por la Salvamar Fénix

Lo de todos los días en Xàbia: embarcación averiada y remolcada por la Salvamar Fénix
Tracking Pixel Contents