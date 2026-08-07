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El Gobierno cede a la presión y Marlaska, Albares, Robles y Bolaños comparecerán por la crisis de Ceuta a finales de agosto

El PP cita a los ministros para la próxima semana en el Senado, pero desde el Ejecutivo descartan asistir

Cuatro ministros comparecerán en el Congreso en agosto para informar de la crisis de Ceuta

Cuatro ministros comparecerán en el Congreso en agosto para informar de la crisis de Ceuta

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Ante las presiones de los partidos de la oposición y de algunos de sus propios socios parlamentarios, fuentes del Ministerio de la Presidencia han anunciado este viernes que entre el 25 y el 28 de agosto comparecerán hasta cuatro ministros en sus respectivas comisiones del Congreso para dar cuenta de la crisis migratoria vivida en Ceuta. Serán el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que lo hará en la comisión mixta de Seguridad Nacional. A los pocos minutos, el PP ha anunciado que citaba a los cuatro dirigentes en el Senado la próxima semana, pero el Gobierno ya ha avisado de que los ministros no acudirán.

A primera hora de la mañana, fuentes del Ministerio de Bolaños han informado del registro de las solicitudes de comparecencia a petición propia y en periodo extraordinario, esto es antes de que termine agosto, de los cuatro ministros. Según apunta, será para explicar la "gestión en el marco de sus competencias con relación a los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 30 de julio y siguientes".

Además, afirmaban que también habían presentado las solicitudes en el Senado, donde el PP planteó este mismo viernes recuperar la actividad parlamentaria durante agosto para que comparezcan los responsables de varios ministerios. No obstante, fuentes del Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes ya avisaban entonces de que darán prioridad al Congreso por ser la "Cámara constitucionalmente prevalente". Así, informan de que plantearán que Robles comparezca el 25 de agosto, Bolaños el 27 de agosto y Grande-Marlaska y Albares el 28 de agosto.

La respuesta popular

El PP se ha querido adelantar y a las pocas horas fuentes populares han informado de que han hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para citar a los miembros del Gobierno a partir de la próxima semana. La primera comparecencia sería la de Grande-Marlaska el miércoles 12, después, Robles comparecería el jueves 13 y José Manuel Albares ha sido convocado para el lunes 17 de agosto. Por último, apuntan, han solicitado también la convocatoria de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para que comparezca Bolaños.

"La soberanía nacional y la integridad territorial han estado en serio peligro, y desde el Partido Popular no vamos a permitir que el Gobierno de Sánchez se permita el lujo de seguir erosionado España", aseveran las mismas fuentes populares que sostienen que la "gravísima situación" de Ceuta exige "una respuesta inmediata en sede parlamentaria y que no prolongue más su silencio y sus vacaciones en la playa". "No puede ser que pretenda dar las explicaciones a finales de agosto, casi un mes después de una de las mayores crisis de seguridad que ha sufrido nuestro país", rematan sobre las solicitudes a petición propia del Ejecutivo.

El 'no' de los ministros

Sin embargo, en el Ejecutivo no están por la labor de contentar al PP. Fuentes del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes dan por "cumplida su obligación de sometimiento a control y explicaciones a las Cortes Generales" con las comparecencias anunciadas en el Congreso. Así, han pedido la desconvocatoria de las mismas en el Senado y avisan de que si se mantienen "los ministros convocados se verán obligados a no comparecer".

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En este sentido, añaden que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha informado al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, "que tiene poco sentido que las comparecencias se dupliquen en tan corto lapso de tiempo" y le ha recalcado que estas deben sustanciarse primero en el Congreso por ser la Cámara que le otorgó la confianza a Sánchez. No obstante, recuerdan que la comisión mixta, donde dará explicaciones Bolaños, está formada por las dos Cámaras y que los senadores siempre pueden acudir como oyentes a las comisiones del Congreso.

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Fuente: El Periódico

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