Marlaska comunica a la UE el restablecimiento de los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este sábado a diferentes autoridades de la Unión Europea la decisión del Gobierno de restablecer los controles fronterizos en aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana.

Según el Ministerio del Interior, la comunicación ha sido remitida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los estados miembros de la UE y de los estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.

Marlaska explica en su escrito que las autoridades españolas siguen con atención la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen y, en particular, la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a Italia y sus efectos sobre distintos estados miembros por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular.

Dadas las posibles repercusiones de esta situación para el orden público y la seguridad interior, España ha decidido reintroducir de manera temporal controles en determinadas fronteras interiores.

Para ello, se apoya en los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que establece el denominado Código de Fronteras Schengen.

En la comunicación, Grande-Marlaska explica que, de conformidad con el artículo 27 del citado Reglamento, la reintroducción temporal de controles fronterizos se aplicará a las conexiones aéreas y marítimas entre el Reino de España y la República Italiana desde las 00:00 horas del 8 de agosto y hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre.

Este plazo podrá ser modificado en función de la evolución de las circunstancias que justifican su adopción y, a su vencimiento, las autoridades españolas realizarán una nueva evaluación de la situación para valorar la necesidad de mantener, modificar o levantar la medida, concluye el ministro.

La Policía ya realiza controles

La Policía Nacional ya está pidiendo el pasaporte en los controles fronterizos a los viajeros procedentes de vuelos de Italia e, incluso, a pie de pista en las llegadas de los aviones, como constatan las imágenes difundidas este sábado por este cuerpo.

Se trata de controles temporales en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de la República Italiana.

Y están operativos desde las 00:00 horas de este sábado y hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo.

El Gobierno español ha comenzado a aplicarlos después de que el Gobierno de Roma se haya negado a levantar las medidas que aplica a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.

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Fuentes policiales y de Aena han confirmado a EFE que, de momento, los controles, aleatorios, no están afectando al tránsito aéreo y portuario, ni siquiera en Baleares y Canarias, comunidades a las que viajan mucho turistas italianos.