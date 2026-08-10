El PP acudirá a la reunión sobre el reparto de menores pese al plante de las autonomías en las que gobierna con Vox

Las comunidades gobernadas por el PP en solitario sí acudirán a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio para este jueves con el fin de abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, pese al plante de las tres autonomías en las que los populares gobiernan con Vox -Aragón, Extremadura y Castilla y León-. Así lo ha confirmado el vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral, Elías Bendodo, ha indicado que "es bueno escuchar", aunque ha dejado claro que su partido está "completamente en contra de las propuestas del Gobierno en esta cuestión".

"Siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. No tienes por qué aprobar la posición de quien tienes enfrente, pero tienes que escuchar", ha insistido durante una rueda de prensa en Barcelona, en la que ha estado acompañado por el presidente de la junta local del PP en la ciudad y candidato a la alcaldía, Daniel Sirera; el concejal del partido en la capital, Antonio Verdera; y la portavoz en el Ayuntamiento, Sonia Devesa.

Bendodo no ha entrado a valorar el rechazo de los ejecutivos autonómicos que el PP comparte con Vox a acudir a la cita del Gobierno, una decisión que, según fuentes de la formación de Santiago Abascal, está en sintonía con los populares por la "plena lealtad" con los gobiernos de coalición y los pactos que los sustentan. Sí ha dejado claro, en cambio, que la asistencia de su partido responde a una cuestión de responsabilidad: "Siempre cumplimos la ley y lo vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable", ha despejado. En 2024 la oposición frontal de Vox a recibir en las comunidades donde entonces formaban parte de gobiernos presididos por el PP (Extremadura, Aragón, Castilla y León, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia) a esos menores provocó que Vox rompiese unilateralmente todos esos ejecutivos.

El vicesecretario del PP también ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "negociar y hablar con Marruecos" para solventar la situación de estos menores y permitir "que vuelvan con sus familias". Además, ha aprovechado para criticar que "esté en la playa" y no cancele sus vacaciones para abordar la crisis "migratoria y de seguridad" que, a su juicio, vive el país y que ha llevado a España a tener un "conflicto diplomática" con Italia.

Un conflicto diplomático

Después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, publicaran un comunicado conjunto en el que rechazan "la inmigración descontrolada" y piden centros de repatriación en terceros países, Bendodo ha reprochado a Sánchez que no sea "capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta" y que haya "abierto un conflicto diplomático con Italia". "España se ha convertido en un problema para Europa", ha espetado, y ha acusado al presidente del Gobierno de estar "aislando" a España de la Unión Europea por su gestión de la situación en la frontera.

Asimismo, ha vuelto a reclamar al jefe del Ejecutivo que rinda cuentas de forma inmediata sobre esta situación en las Cortes y que no espere a que varios ministros comparezcan a finales de agosto. "Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado", ha afirmado.

"Es una desvergüenza, porque el primero que tiene que dar la cara y dar explicaciones es el presidente del Gobierno, y no escudarse a final de mes en algunos ministros que están peleados, por cierto, entre ellos", ha zanjado Bendodo.