Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sidi SalerEl tiempo en ValenciaDónde ver el eclipseAlginetIncendios hoyMedusa
instagramlinkedin

Crisis diplomática

Albares acusa a Meloni de actuar con "ligereza y frivolidad" ante la crisis de Ceuta por "necesidades electorales"

El ministro de Exteriores destaca que Italia es "el país con mayor número de entradas ilegales de Europa"

Vuelve a garantizar que la entrada masiva de migrantes haya puesto en riesgo el espacio Schengen

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo

El Gobierno intenta frenar nuevas entradas en Ceuta: "Todos los migrantes serán devueltos a Marruecos"

El Gobierno intenta frenar nuevas entradas en Ceuta: "Todos los migrantes serán devueltos a Marruecos"

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a cargar este martes contra Italia por haber actuado con "ligereza y frivolidad" ante la crisis migratoria desatada en Ceuta. En su visita a la ciudad autónoma, el jefe de la diplomacia española ha sido preguntado por la respuesta del Gobierno de Giorgia Meloni a la situación vivida en España y ha lamentado que la respuesta del Ejecutivo transalpino "no ha sido de trasladar solidaridad y apoyo a España", sino todo lo contrario.

En opinión de Albares, la respuesta de Meloni se ha producido "probablemente por puro interés partidista" y por "necesidades electorales del Gobierno italiano". El ministro no lo ha citado, pero las próximas elecciones legislativas están previstas en Italia para 2027, aunque aun no hay fecha definitiva. El partido de Meloni se enfrenta, además, a otras formaciones de extrema derecha que están al alza y hacen de la migración irregular una de sus principales banderas.

Albares ha recordado que Italia es "el país de la Unión Europea con mayor número de entradas ilegales, el doble que las que registra España". Además, ha criticado que Roma pusiera en cuestión que la crisis de Ceuta hubiera comprometido el espacio europeo de libre circulación, Schengen. Por el contrario, el titular de Exteriores ha garantizado que "la integridad de Schengen nunca ha estado en riesgo; eso ha quedado absolutamente claro".

Noticias relacionadas y más

El ministro ha insistido en que Ceuta y Melilla conforman "la frontera más especial de Europa y del mundo" porque constituyen el único límite terrestre que separa a la Unión Europea de África. Por eso, ha señalado "la necesidad de reforzar esa frontera" con el apoyo de las instituciones europeas, con las que ha asegurado mantener un diálogo permanente.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa avisos naranja por tormentas y granizo en Valencia con hasta 40 l/m2 en una hora: cuándo y dónde lloverá más
  2. El hotel Sidi Saler busca una segunda oportunidad
  3. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol en la Comunitat Valenciana con capacidad para más de 85.000 personas
  4. Detienen a un futbolista neerlandés de 20 años justo a tiempo en el aeropuerto de València, horas después de una violación
  5. Hallan muerto al vecino de Alginet desaparecido en la urbanización Los Lagos
  6. La Guardia Civil detiene a tres butroneros tras sorprenderlos en Benifaió
  7. Brutal agresión homófoba a un grupo de niñas de 14 años en Benialí al grito de 'Viva Franco
  8. El frente de tormentas deja chubascos 'intensos', reventones cálidos y rachas de más de 115km/h en Alicante y el sur de Valencia

Una plaga de medusas obliga a las autoridades francesas a parar tres reactores nucleares de la central de Gravelines

Una plaga de medusas obliga a las autoridades francesas a parar tres reactores nucleares de la central de Gravelines

Captan a un grupo de encapuchados merodeando por la noche en Bixquert

Captan a un grupo de encapuchados merodeando por la noche en Bixquert

El día en que Trump miró al eclipse solar sin gafas de protección

El día en que Trump miró al eclipse solar sin gafas de protección

Calor extremo durante la jornada del eclipse: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana

Calor extremo durante la jornada del eclipse: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana

Del centro de València a una escapada de fin de semana: ¿Kia EV3 o el nuevo Kia Sportage?

Del centro de València a una escapada de fin de semana: ¿Kia EV3 o el nuevo Kia Sportage?

Las playas de València, obligadas a reforzar su limpieza por el eclipse

Carlos Ferrero entrenará al amateur A del club deportivo Esport Base de Ontinyent

Carlos Ferrero entrenará al amateur A del club deportivo Esport Base de Ontinyent

La Comunitat Valenciana desplegará un dispositivo de 15.000 efectivos, 29 aviones y 40 drones ante el eclipse

Tracking Pixel Contents