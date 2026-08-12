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Fenómeno histórico

Feijóo verá el eclipse solar en A Coruña con su hijo

El líder del PP observará el fenómeno astronómico desde el lugar donde reside con su familia

Alberto Núñez Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo. / Carlos Castro - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, observará el histórico eclipse de sol de este miércoles desde A Coruña, el lugar donde suele pasar sus periodos de descanso y la provincia de la que no en vano es originaria su mujer, Eva Cárdenas. Ambos disfrutarán del evento, para el que ya han adquirido las preceptivas gafas, en la capital gallega, junto al hijo que tienen en común, que este 2026 ha cumplido los nueve años de edad.

El líder de la oposición habla a menudo de su único hijo, aunque siempre ha preservado su intimidad, evitando por ejemplo mostrar su rostro en las redes sociales.

Feijóo y su pareja disfrutarán del momento acompañados de otros familiares y amigos, según explican fuentes del PP. La ciudad es una de las mejores ubicaciones para contemplar el eclipse, al encontrarse en la llamada zona o franja de totalidad, aquella donde este 12 de agosto la luna cubrirá por completo el disco del sol de forma temporal. El momento álgido ocurrirá, según las previsiones, a las ocho y veintiocho minutos de la tarde y tendrá una duración de algo más de un minuto. A las 21:22 horas, el evento habrá terminado por completo.

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Para esa hora no es descartable que Feijóo -que ya disfruta de sus días de descanso, aunque muy pendiente de la crisis de Ceuta y en permanente comunicación con el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas- comparta de una u otra forma su experiencia con sus seguidores en las redes sociales, incluidos los de Tik Tok, donde recientemente también se abrió una cuenta.

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Fuente: El Periódico

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