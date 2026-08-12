El Rey se pondrá las gafas del eclipse en Mallorca antes de cogerse dos semanas largas de vacaciones

Este miércoles, pasadas las siete y media de la tarde, Felipe VI estará en algún punto de Mallorca con la mirada puesta en el cielo y las preceptivas gafas para protegerse los ojos del eclipse solar total. La Casa del Rey no desvela, por razones de seguridad, el lugar elegido para que el jefe del Estado contemple el eclipse total de Sol, pero sí confirma que lo seguirá en la isla y que Zarzuela distribuirá imágenes del momento. Una estampa poco habitual para cerrar la agenda mallorquina antes de que el Monarca encare, ahora sí, algo más de dos semanas de vacaciones.

Tampoco se sabe si estará acompañado. Fuentes de la Zarzuela se refieren exclusivamente a Felipe VI y no precisan con antelación si Letizia, la princesa Leonor o la infanta Sofía compartirán con él un acontecimiento especialmente esperado por el Rey. La astronomía es una de sus grandes aficiones desde la infancia y tiene incluso un origen familiar: fue su abuela materna, Federica de Grecia, quien despertó su curiosidad y le regaló un telescopio cuando era niño. Con los años, Felipe VI ha visitado numerosos observatorios e instalaciones astronómicas, entre ellos Calar Alto (Almería), Yebes (Guadalajara), el Real Observatorio de Madrid o el Observatorio del Teide (Tenerife).

Felipe VI, en junio de 2015, atiende a las explicaciones del director del Instituto Astrofísico de Canarias, Rafael Rebolo, sobre las instalaciones robóticas instaladas en el Observatorio del Teide, en Tenerife. / Efe / Cristóbal García

Mallorca ofrece además unas condiciones singulares para la cita. En Palma, el eclipse parcial comenzará hacia las 19.38 horas y la totalidad llegará aproximadamente entre las 20.31 y las 20.33. Serán alrededor de 90 segundos de oscuridad, con una dificultad añadida: el Sol estará entonces extraordinariamente bajo sobre el horizonte, a poco más de dos grados de altura. De ahí la importancia de disponer de una posición despejada hacia poniente. El Govern balear ha preparado nueve zonas oficiales de observación ante la gran afluencia prevista.

Agostos intensos

Después llegará, en principio, un periodo descanso para el Rey que, al menos sobre el papel, se prolongará hasta la primera semana de septiembre, siempre que la actualidad se lo permita. Y el matiz no es menor: en los últimos veranos el Rey apenas ha conseguido mantener agosto completamente despejado de obligaciones. En 2023, después de viajar a Paraguay para la toma de posesión de Santiago Peña los días 14 y 15, tuvo que regresar a Madrid para recibir a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el día18 y celebrar, los días 21 y 22, la ronda de consultas posterior a las elecciones generales del 23-J. En 2024 volvió a hacer las maletas en plena quincena de agosto para representar a España en la toma de posesión de Luis Abinader en República Dominicana. Y en 2025 fue una emergencia la que truncó el descanso: la oleada de incendios forestales le hizo regresar el 17 de agosto para desplazarse al cuartel general de la UME y conocer de primera mano la evolución de los fuegos.

Este 2026 tampoco ha arrancado precisamente tranquilo —la crisis de Ceuta ya obligó a introducir una audiencia extraordinaria en Marivent con el presidente, Juan Jesús Vivas, y después viajó a Colombia para la toma de posesión de Abelardo de la Espriella—, pero, cerrada por ahora la agenda oficial, el Rey confía en poder disfrutar por fin de dos semanas largas de vacaciones y que la última foto de este curso sea con gafas puestas y mirada al cielo mientras durante apenas minuto y medio el sol desaparece sobre Mallorca.