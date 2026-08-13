Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes

De izquierda a derecha: la respuesta de los partidos a la crisis migratoria de Ceuta

La entrada masiva de inmigrantes a España a través de Ceuta a finales de julio ha dejado patente las diferentes respuestas de los partidos al fenómeno de la inmigración irregular, tanto en el enfoque como en el tono.

Desde la apuesta del PSOE por la coordinación, la humanidad y el refuerzo de los recursos hasta el planteamiento más duro de Vox, y pasando por el abordaje basado en la gestión defendido por el PP, la llegada de más de 70.000 personas en 24 horas desde Marruecos a Ceuta ha evidenciado cómo los partidos se enfrentan a una crisis como la vivida.

Dejando de la lado la trifulca política y el cruce diario de acusaciones a cuenta de este asunto, estas serían las posiciones de las diferentes formaciones sobre la crisis de Ceuta.