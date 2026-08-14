Sumar rechaza la prórroga de Almaraz y acusa al PSOE de incumplir el acuerdo de Gobierno

La decisión del Gobierno de ampliar la vida útil de las dos nucleares de Almaraz (Cáceres) altera el calendario de cierre escalonado de los siete reactores que operan en España y pone fin al debate social y político generado en torno a esta planta, que aporta el 7% de la electricidad anual en el país. El cierre estaba previsto para 2027 y 2028, pero la central cesará su actividad de manera definitiva el 8 de junio de 2030, según la nueva autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que este viernes publica el BOE. La decisión no ha gustado a Sumar que, más allá de rechazar el aplazamiento, ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición que ambos partidos firmaron en 2023.

El socios minoritario del Ejecutivo central ha sostenido que el "mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica" y "frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía". Así, desde Sumar insisten en que seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras "posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez por haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica". "Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo", ha afirmado en un comunicado difundido por los Comuns. Urtasun ha puesto en duda la justificación de la prórroga por las "circunstancias excepcionales" derivadas del conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados energéticos. "Las crisis energéticas no se resuelven prolongando la vida útil de las centrales nucleares, sino acelerando las energías renovables, el almacenamiento, las redes y la autonomía energética", ha sentenciado.

Podemos, por su parte, ha calificado de "bochornosa" la decisión. "Hay que tener poca vergüenza pero poco más se puede esperar de un gobierno que prometió vivienda y sólo hizo rearme. El PSOE es una máquina de alimentar a la derecha", ha denunciado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en X.

El PP celebra la decisión, pero critica al Gobierno

El PP ha aplaudido la prórroga del Gobierno, pero ha puntualizado que no le parece suficiente y que hay que cancelar el calendario de cierres de las centrales en toda España. "Nos alegramos de esta rectificación del Gobierno", ha anotado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. "Exigimos al Gobierno la cancelación urgente del calendario de cierres, no solo de la planta de Almaraz sino del resto de centrales nucleares en España", añaden los populares, para quienes la maniobra del Ejecutivo no es otra cosa que "el reconocimiento del fracaso" de la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez, que "se enmienda" a sí mismo "de tapadillo", con una publicación en el BOE y sin anunciarlo públicamente.

"Bienvenidos los conversos", ha escrito en su cuenta oficial de X el líder de Vox en Extremadura y vicepresidente del Ejecutivo regional, Óscar Fernández Calle, en alusión a quienes no apostaban por la energía nuclear y ahora han dado su apoyo a la continuidad. Por su parte, el diputado nacional de Vox José María Figaredo ha celebrado la decisión del Gobierno de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, al considerar que supone "un éxito tremendo para toda España" y que es "clave para el futuro energético" del país, y ha pedido también extender esta medida a otras centrales que siguen con un calendario de cierre hasta 2050.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, se ha pronunciado en las redes sociales sobre el modelo energético europeo en pleno debate por la decisión del Gobierno de alargar la vida útil de las centrales nucleares. Su formación ha defendido en distintas votaciones en el Congreso la continuidad de varias plantas, al considerar que la energía nuclear sigue siendo una tecnología relevante para Catalunya y para garantizar el suministro.

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En un mensaje en X, Puigdemont, sin pronunciarse explícitamente sobre el Ministerio, ha reivindicado la evolución del modelo europeo frente al chino. El expresident considera que no basta con que el carbón pierda peso en el "mix eléctrico", sino que también debe reducirse su uso en términos absolutos. "En la UE la cuota baja y el volumen también", afirma Puigdemont con datos sobre Eurostat, en contraste con China, donde "la descarbonización aparente es, sobre todo, un efecto del crecimiento del total".