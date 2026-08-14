Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes

La atención sanitaria en Ceuta se mantiene "sin incidencias relevantes"

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha informado de que, entre las 09.00 horas del miércoles y las 09.00 de este jueves, se han prestado 275 asistencias sanitarias en el marco del dispositivo especial activado por la llegada de personas migrantes a Ceuta, destacando que la actividad se mantiene "sin incidencias relevantes".

A través de un comunicado de la institución, que depende del Ministerio de Sanidad, resaltan que la asistencia sanitaria continúa con normalidad bajo la activación del Nivel 1 de su Plan de Catástrofes Externas, lo que permite responder a la situación con los recursos disponibles sin necesidad de un aumento extraordinario de personal o materiales inmediatos.