David Ordaz

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Un fuerte terremoto de 5 grados sacude el sur de España

Un terremoto de magnitud 5,0 grados ha sacudido durante la madrugada de este sábado Granada y se ha dejado sentir a cientos de kilómetros del epicentro. El movimiento llega apenas unas horas después del terremoto de magnitud 3,7 que ya había hecho temblar 67 municipios de la provincia granadina durante la tarde del viernes. En este segundo seísmo, además, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha revisado al alza su primera estimación, que situaba la magnitud en 4,8, para elevarla posteriormente hasta 5,0 grados. Más información