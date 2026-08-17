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Crisis migratoria

Vivas critica la "falta de respuesta" del Gobierno en Ceuta y amenaza con acudir al Poder Judicial

El presidente de Ceuta da 30 días al Ejecutivo para que reconduzca la situación y recupere la normalidad porque mantiene que la "seguridad ciudadana" y los servicios públicos están en "alto riesgo" en la ciudad

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su comparecencia de este lunes.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su comparecencia de este lunes. / Reduan / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado este lunes la "falta de respuesta" del Gobierno ante la crisis migratoria de la ciudad y ha amenazado con acudir al Poder Judicial. Después de celebrar un Consejo Extraordinario de Gobierno de la ciudad, el dirigente popular ha asegurado que su Ejecutivo va a “recurrir a otras instancias del Estado, tenemos la obligación de hacerlo". Y ha citado expresamente "a las Cortes Generales, al Poder Judicial, a las comunidades autónomas, a la Federación de Municipios y Provincias, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a quien haga falta, porque no nos vamos a rendir, y, por supuesto a Europa”.

El presidente ha anunciado su intención de transmitir la situación que vive Ceuta a “la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional simplemente para decir 'Oiga, Ceuta está en peligro”. Vivas ha dado 30 días al Gobierno de España para que reconduzca la situación y la acerque a la normalidad anterior al 30 de julio.

Vivas ha dicho que la seguridad ciudadana, la normalidad de los servicios públicos y la convivencia en la ciudad están "en alto riesgo" tras el "ataque a la integridad territorial" y "la invasión" que ha sufrido la ciudad española. El presidente autonómico ha acusado al Gobierno de "maquillar la realidad" durante los primeros días de agosto y después de "actuar con una pasividad casi absoluta". Para regresar a la normalidad, ha reiterado durante la rueda de prensa celebrada esta mañana, "solo se puede lograr mediante el retorno a Marruecos de todos los que perturbaron el orden y entraron en la ciudad".

El dirigente ceutí ha asegurado que el Ejecutivo de España "cuenta con los medios" para que la ciudad "vuelva a la normalidad en un plazo de 30 días". Vivas ha dado tres posibles razones para que el gabinete de Pedro Sánchez no actúe "con la contundencia debida": "la ineptitud", "la irresponsabilidad" o "para no molestar al vecino" (en referencia a Marruecos). "Sea lo que sea, los ceutíes no nos vamos a rendir y vamos a ganar", ha aseverado, a pesar de la actual "sensación de abandono".

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Juan Jesús Vivas ha sido especialmente duro con la ministra de Sanidad, Mónica García, que estuvo en la ciudad el domingo y criticó que el Gobierno autonómico no haya cedido espacios para acoger a migrantes que sí cedió en la crisis de 2021. En su opinión, la ministra "tuvo un comportamiento absolutamente incorrecto, por no decir algo más fuerte". Y le ha dicho que "no puede venir a Ceuta a darnos lecciones de humanidad y de solidaridad".

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Fuente: El Periódico

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