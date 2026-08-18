El exjefe de gabinete de Sánchez que propició la entrada de Leire Díez en la Administración comparece ante el juez para el volcado de su móvil

Juan Manuel Serrano, actualmente en el sector privado, fue un hombre clave para el presidente Pedro Sánchez en el inicio de su ascenso político. Ejerció como jefe de su gabinete cuando era secretario general del PSOE, entre 2014 y 2018, y posteriormente ostentó puestos relevantes en el sector público, entre ellos, la presidencia de Correos. Aunque el juez del caso Leire en la Audiencia Nacional aún no le ha llamado formalmente para que declare en calidad de investigado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha de su participación en la trama de amaños y en la confabulación contra fiscales y guardias civiles que investigan al Gobierno. Por esa razón, quieren indagar en los mensajes de su teléfono móvil.

Serrano ha sido citado este martes ante el juez Santiago Pedraz para que esté presente y verifique el clonado del iPhone que le fue intervenido como "medida preliminar" el pasado 27 de mayo --fecha del estallido de la operación con la entrada de la UCO en la sede socialista en Ferraz-- según reconoce la propia UCO en un oficio remitido al juez central de Instrucción número 5 a principios del pasado mes de julio al que tuvo acceso EL PERIÓDICO. La defensa de Serrano ha presentado un recurso en el que solicita que se invalide dicha incautación, que considera que se hizo sin autorización del juez.

Se trata del hombre que, según los investigadores, propició el acceso de la exmilitante Leire Díez a altos cargos de la Administración pública --obtuvo un cargo directivo en Correos, donde controló Relaciones Institucionales y Filatelia-- y aunque los agentes ya disponen de algunas conversaciones entre ambos, quieren seguir profundizando en esta vía.

Se investiga, concretamente, a un grupo presuntamente dirigido por el que fuera 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, que, desde al menos 2021, se habría valido de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas al sector público y, en particular, a las empresas del grupo dominado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para orientar diversos expedientes en beneficio propio o de terceros. A ello se sumaron posteriormente las maniobras para obstaculizar causas judiciales.

La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

La "particularidad de Serrano"

En el caso de Serrano, la UCO apunta en su informe que presenta "la particularidad" de que se relaciona "tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno". Sobre este segundo punto, los agentes tratan de establecer si la colocación de Leire Díez como ejecutiva de Correos, más que un simple 'enchufe', responde a esta estrategia criminal.

Así, destacan que las comunicaciones entre Serrano y Leire Díez no eran puntuales, sino que se mantenían con asiduidad, existiendo entre ambos un gran número de mensajes, entre los que se incluyen referencias a reuniones y encuentros, algunos de ellos con el que fuera presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, incluso ante de la incorporación de la exmilitante a esta sociedad pública, cuando la mujer aún era responsable de Comunicación de la Empresa Nacional del Uranio (Enusa).

"Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?", preguntó el expresidente de la SEPI Vicente Fernández a Serrano, según se lee en los mensajes incorporados, y añadió: "Había pensado que, puesto que tras la reorganización, Tote se encarga de los temas institucionales en los territorios, podría asignársele que trabajara ella con él. ¿Te parece bien?".

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, a la salida de la Audiencia Nacional. / Diego Radamés / Europa Press

Retocó su perfil

Además, según las investigaciones, Leire Díez elaboró su propio perfil para ocupar el puesto de responsable de Relaciones Institucionales de Correos con el entonces vicesecretario de Correos, Luis Pérez Pastor, quien le hizo llegar a la mujer un borrador del mismo con el mensaje: "Modifica lo que estimes". Se la eligió con respecto a otras cinco candidaturas que se presentaron de personal interno.

En su elección participó activamente Serrano, y desde los momentos iniciales, cuando el presidente de la SEPI habla de "poner en marcha" teniendo en cuenta el cargo ostentado por Serrano, "las gestiones intermedias fueron efectuadas por otros directivos de Correos", detalla el informe. Se la eligió después de que tuviese capacidad de modificar el perfil del puesto de trabajo que pretendía, y se justificó en "no haber encontrado candidaturas internas que cumplan la totalidad del perfil requerido".

"Bajo mi control"

Una vez en el puesto, se produjeron una serie de cambios organizativos en el seno de Correos y, habiendo pasado menos de un mes desde su incorporación, la propia Leire Díez se dirigió a Serrano en diciembre a Serrano en los siguientes términos: "Filatelia también controlada y bajo mi control". A partir de ahí, el informe desgrana la actividad de Leire Díez en relación con determinadas contrataciones que la Guardia Civil sospecha que dieron lugar al cobro de comisiones irregulares por parte de la trama.

El clonado del teléfono de Serrano se hará, según marca la ley, en presencia del exdirectivo "a efectos de su incorporación a las actuaciones" judiciales abiertas, con el fin de "asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación", según detallaba Pedraz en su auto.

Por otro lado, se busca profundizar en otro tipo de datos que pudieran encontrarse en el móvil de Serrano relacionados con "ayudar" a Sánchez tras su periodo de reflexión por la imputación de su esposa y perseguir a "la gente mala", en palabras de la exmilitante.