El Gobierno activa su ronda de explicaciones con siete ministros que comparecerán en el Congreso por la crisis de Ceuta

El Gobierno ha cerrado el calendario de comparecencias extraordinarias de siete ministros en el Congreso para explicar a lo largo de los últimos días de agosto su gestión de la crisis migratoria de Ceuta.

Las comparecencias han sido solicitadas por el Gobierno, aunque ya habían sido reclamadas por el PP, que iba a defenderlas en la reunión de la Diputación Permanente prevista para el próximo miércoles. Los 'populares' también habían pedido que los ministros fueran al Senado, pero el Ejecutivo se ha negado, remitiéndose al calendario de la Cámara Baja.

Según ha detallado el ministro de Presidencia y Justicia, la ronda de comparecencias arrancará el martes 25 de agosto con la titular de Defensa, Margarita Robles, que inicialmente había mostrado su disposición a comparecer también en el Senado, pero después lo desechó alegando que necesitaba más tiempo.

Ese mismo martes está prevista también la primera reunión del Consejo de Ministros tras el paréntesis estival, en la que la crisis de Ceuta será uno de los temas principales en agenda.

La comparecencia de Pedro Sánchez

El 26 de agosto es el día reservado en el Congreso para se reúna la Diputación Permanente con el fin de debatir las peticiones de comparecencia de ministros registradas por el PP, que ya están encauzadas, y es previsible que también se vote si se convoca una sesión plenaria extraordinaria para que sea el propio presidente Pedro Sánchez quien ofrezca explicaciones por la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

El Gobierno ha fijado para el jueves 27 de agosto las comparecencias en sus respectivas comisiones de los ministros de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y de Sanidad, Mónica García, y al día siguiente, viernes 28, será el turno de los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Interior, Fernando Grande Marlaska; y de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz.

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La ronda concluirá con la ministra de Juventud, Sira Rego, la última que ha pedido comparecer, y que se ha programado para el lunes 31 de agosto.