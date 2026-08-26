El Gobierno rehúsa por ahora acudir a la UE para enviar migrantes de Ceuta a otros países: "El Estado tiene músculo para responder"

Pese a las medidas anunciadas por el Gobierno este martes para atajar la crisis migratoria suscitada en Ceuta con la entrada masiva en la ciudad autónoma de más de 70.000 personas a finales del pasado mes de julio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez todavía se reserva alguna de las herramientas previstas en la Unión Europea para los casos en que los Estados miembro se vean desbordados por afluencias semejantes. En concreto, de momento no ha recurrido a la que permite repartir migrantes entre los países que conforman la Unión, una reubicación que se prevé en el Reglamento 2024/1359, de 14 de mayo de 2024, por el que se aborda la situación de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la inmigración y el asilo.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por EL PERIÓDICO han señalado que esa normativa es de aplicación automática en España, sin necesidad de realizar ningún cambio legislativo, como los acordados en el Consejo de Ministros de este martes. Estas mismas fuentes apuntan que por el momento no tienen previsto pedir su activación. Asimismo, desde Moncloa se remarca que "el Estado tiene músculo suficiente para responder" sin necesidad de acudir a esa medida extraordinaria incluida en el nuevo Pacto sobre la Inmigración y el Asilo suscrito por los países que conforma la Unión, con el que el Ejecutivo de Sánchez no estuvo de acuerdo. El ministro Fernando Grande-Marlaska lo ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al decir que en su día él mismo votó en contra. La prioridad, ahora, según destacan desde el Ejecutivo tras la creación del mando único, pasa por acelerar los expedientes de repatriación o, en su caso, de asilo.

El director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universitat de Girona (UdG), Ferran Camas, señala a este diario que el Reglamento que prevé dar respuesta a supuestos de "instrumentalización de la inmigración por interés político, bélico o geoestratégico", en los que algún Estado europeo se pueda sentir desbordado, prevé pedir autorización a la Unión Europea para que el procedimiento por el que se tramitan las peticiones de asilo se acorte extraordinariamente, lo que supone un recorte de garantías, pero una mayor agilización en la respuesta a la solicitud. También prevé poder solicitar financiación y trasladar a otros Estados miembros a aquellos migrantes cuya solicitud se esté estudiando, algo que previsiblemente pasará con gran parte de los subsaharianos en cuyos países se estén viviendo conflictos bélicos.

Varios migrantes vuelven a instalarse en la playa El Trampolín durante las tareas de limpieza, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Operarios de limpieza se encargan de barrer y desinfectar el lugar tras el desalojo de la zona. Esta playa se ha conv / Marcos Moreno - Europa Press

Reforzar la frontera

El portavoz para Migración de la Comisión Europea, Markus Lammert, ha confirmado que el Gobierno español envió una solicitud el pasado lunes pidiendo financiación de emergencia. "Estamos trabajando en su evaluación con carácter prioritario para tomar una decisión rápida", ha dicho Lammert durante la rueda de prensa diaria de la Comisión. En concreto, el Gobierno ha solicitado asistencia para reforzar la protección de la frontera y las infraestructuras que garanticen su seguridad, así como para mejorar la capacidad de acogida, incluida la de menores no acompañados, porque al menos 2.900 niños solos permanecen desde el último día de julio en la ciudad autónoma, según las últimas cifras.

El Reglamento señalado por Camas también prevé que cuando "un Estado miembro se enfrente a una situación de crisis o de fuerza mayor" pueda "solicitar apoyo de la Agencia de Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas o Europol, de conformidad con sus mandatos". Además, cuando proceda, estos organismos pueden ofrecer asistencia al país en cuestión por iniciativa propia.

Según las últimas cifras, hay filiados 1.827 inmigrantes de los que no quisieron retornar voluntariamente a Marruecos. Es el inicio del trámite para estudiar sus solicitudes de asilo, momento en que los migrantes pueden ser trasladados a la península. En esta fase es cuando se produciría el reparto de migrantes entre los países de la UE, si el Ejecutivo español decide finalmente solicitarlo. Camas recuerda que desde Ceuta y Melilla siempre es imprescindible mostrar el DNI o el pasaporte para viajar a la península.