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Crisis migratoria

El Gobierno reconoce que su respuesta en Ceuta “necesita evolucionar” ante la “presión inédita” migratoria

El decreto del mando único se da hasta el 31 de diciembre para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio. Aunque actualmente el despliegue policial y el refuerzo de la frontera por parte de las autoridades marroquíes han conseguido frenar las entradas, la ciudad autónoma sigue enfrentando una grave crisis humanitaria, sanitaria y de seguridad.

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio. Aunque actualmente el despliegue policial y el refuerzo de la frontera por parte de las autoridades marroquíes han conseguido frenar las entradas, la ciudad autónoma sigue enfrentando una grave crisis humanitaria, sanitaria y de seguridad. / Marcos Moreno / Europa Press

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Iván Gil

Madrid

El Gobierno ha tenido que justificar la creación del mando único en el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 27 días después de la entrada masiva de unos 72.000 migrantes en Ceuta. Ante ello, reconoce una “presión inédita” migratoria y argumenta que la situación ha entrado en una “nueva fase” donde se haría necesaria “una acción integral que combine la defensa de la seguridad nacional con medidas de distintos ámbitos y una coordinación reforzada entre las autoridades estatales y ceutíes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, a fin de garantizar tanto la atención adecuada de las personas migrantes como el correcto funcionamiento de la ciudad y su pronta recuperación económica y social”.

En el texto del decreto se defiende que desde los diferentes ministerios se han estado desplegando hasta ahora “medios y recursos para la implementación de medidas que permitieran la resolución de la situación y retorno de la normalidad”. Se da cuenta asimismo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hasta ocho ministros han visitado la ciudad autónoma durante estas casi cuatro semanas para tomar “medidas de urgencia” y realizar una “evaluación in situ”. Es el resultado de esta evaluación, según se argumenta, lo que habría constatado que “la respuesta desplegada por el Gobierno necesita evolucionar”.

La creación del mando requiere declarar una situación de interés nacional para la Seguridad Nacional ante una crisis que, según se recoge en el texto, “por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas necesarias para su resolución, se requiere una coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias”.

El decreto justifica la duración de este mando único hasta el 31 de diciembre, “por considerarse un plazo razonable para la consecución de los objetivos descritos”. Esto es, para recuperar totalmente la normalidad, aunque se habilitan los mecanismos para su prórroga o finalización anticipada, "en función de la evolución de los acontecimientos".

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“La evolución de la situación no excluye su gravedad, derivada de la ya descrita presión sobre el sistema de atención humanitaria y su afectación a los servicios públicos”, se remarca para concluir que “de forma inmediata, es necesaria la adopción de medidas que garanticen de manera permanente el normal funcionamiento de los servicios públicos, evitando que alcancen una situación de colapso, y asegurando el mantenimiento de capacidades suficientes para la atención humanitaria, el control fronterizo, los traslados, la tramitación administrativa y la cooperación exterior”.

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Fuente: El Periódico

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