Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó acerca de riesgos con la inmigración en contactos con interlocutores del ecosistema de seguridad de Ceuta en dos flancos: desde enero pasado, genéricamente sobre presión migratoria; y desde el 9 de julio, de forma más operativa sobre el concreto peligro para la ciudad.

Es la versión que sostienen fuentes de Defensa 24 horas después de que se evidenciara descarnadamente el choque entre ese ministerio y el de Interior sobre si hubo o no alerta previa a la “avalancha” -la palabra es de la ministra Margarita Robles- de extranjeros. Los avisos más operativos fueron siete, y, según estas fuentes, circularon por tres vías: nota escrita, información verbal en reuniones y comentarios por mensajería telefónica, siendo sus emisores personal de entre los 25 miembros del CNI que operan en la ciudad autónoma.

En todos esos mensajes -siempre según la versión de las mencionadas fuentes de Defensa, que desmienten en Interior- se hablaba de una previsión de incremento notable de entradas ilegales en Ceuta por mar. En ninguno se habló de “asalto”, pero sí se habló de fenómeno masivo, si bien sin precisar concretamente su magnitud.

En el último mensaje previo a la riada humana, el 29 de julio, el CNI advirtió de que, en un intenso movimiento en redes sociales marroquís que citaban a la gente para el día 30, la cuenta principal de Facebook, ligada a un gran chat de Whatsapp bajo el nombre “Todos a Ceuta”, había registrado “un aumento exponencial de seguidores”, dicen las fuentes mencionadas: repentinamente, el día anterior había rebasado los 180.000.

Delegación del Gobierno

La Delegación del Gobierno en Ceuta emitió este martes un contundente desmentido, pero estas fuentes de Defensa próximas al servicio secreto insisten en que personal de esa oficina gubernamental fue “consciente e informado de manera rutinaria desde el 8 de julio”. En esa fecha falló el Tribunal Supremo proscribiendo las devoluciones en caliente de migrantes que entraran en territorio español por mar, sin violentar vallas u obstáculos oficiales.

La Delegación del Gobierno, a su vez, según esta versión, “compartía lo que sabía” en reuniones de coordinación de seguridad en la ciudad.

Soldados de la Legión se preparan para salir de patrulla en Ceuta. Reduan EFE / Reduan Dris EFE

La ira se ha incrementado en el choque entre departamentos del Gobierno, y la Delegación del Gobierno en Ceuta es el epicentro caliente del enfrentamiento. De una forma no oficial, desde las mencionadas áreas de Defensa se subraya cómo, a pesar de la información existente, y a pesar de que la Delegación del Gobierno y las Fuerzas de Seguridad tienen un plan coordinado de acción frente al riesgo de entradas masivas irregulares en Ceuta, “no se hizo nada”. En Interior oponen que "¿cómo no íbamos a hacer nada?" si la información que hubieran tenido previamente hubiese sido precisa y consistente.

Interior no lo esperaba

Interior no consideró suficiente la información que emitía el CNI, sino más bien genérica y poco concreta, cuando no “obvia”. Es la versión que se explica desde ese ministerio. De ahí que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reitere que no tuvo a mano ningún informe que adelantara lo que iba a ocurrir en su auténtica magnitud. A uno de los avisos del CNI que llegó a la Guardia Civil -relatan fuentes de Interior- los oficiales de ese cuerpo no le dieron más importancia, pues lo que les decían ya lo sabían ellos como cuerpo encargado de la vigilancia de la frontera.

Uno de los mensajes en redes sociales marroquís que circularon antes del 30 de julio. Dice '30 de julio. Urgente. España se acerca a cerrar la puerta a la regularización de inmigrantes. La fecha límites es el 30 de julio de 2026' / El Periódico

El 27 de julio, la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta había elevado en la cadena de mandos del instituto armado un informe con recuento acumulado de más de 1.000 entradas de nadadores en el mes de julio por la playa del Tarajal. Era el nutrido goteo que se venía produciendo según se hacía popular al otro lado de la frontera la sentencia del alto tribunal español.

Pero ese informe de recuento tampoco provocó una movilización especial de las Fuerzas de Seguridad en Ceuta, pues la cadencia de aumento de nadadores ya había sido observada en 2024 y 2025, “incluso con cifras peores”.

Esas cifras suelen rondar el millar de entradas a nado en el mes de julio. Los inmigrantes nadadores aprovechan las noches sin luna y las brumas marítimas veraniegas que caen sobre el agua en El Tarajal para tratar de hacer más inadvertidas su travesía en torno al espigón.

Orden de la Guardia Civil

Esa razón podría estar detrás de que, aproximándose la fecha del 30 de julio, no llegaran embarcaciones grandes en previsión ni se suspendieran vacaciones de los agentes de la Guardia Civil de Ceuta. Es una caja de pandora que no se quiso abrir: “Hacer eso implica graves problemas para disponer del personal de todas las secciones alistado más adelante”, explica una fuente de la Benemérita.

Un momento de la instalación de la barrera flotante de El Tarajal, el pasado 1 de agosto. / Reduan EFE

No obstante, y a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo, la Guardia Civil sí movió ficha. El 9 de julio, la dirección general del instituto armado ordenó, según fuentes de Interior, un “refuerzo de la vigilancia marítima, despliegue de medios navales adicionales, preparación de refuerzos de personal para el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta” y “el inicio de estudios para localizar soluciones técnicas, eficaces, acordes con el marco legal y susceptibles de ser implantadas en el plazo más breve posible”.

Son las barreras flotantes cuya colocación ordenó la Secretaría de Estado de Seguridad el 1 de agosto en una instrucción urgente -la 9/2026-, que “habrían estado instaladas a mediados de este mes” en virtud de aquella orden de la dirección de la Guardia Civil, dicen en Interior, si no se hubiera adelantado la trágica riada humana del 30 de julio.

Marruecos sabía

El pasado martes, a primera hora de la mañana, acabada la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en el Gobierno se consideraba que la diferencia de versiones entre Interior y Defensa se iba a atenuar, pero no ocurrió. El ministro Marlaska decidió contestar públicamente a su colega Robles cuando estaba preparando la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y la escuchó en directo por televisión desde el Congreso afirmar que el CNI advirtió en tiempo y forma, si bien no necesariamente por escrito.

El choque se enquista, pero, según se aproxima la esperada comparecencia de Marlaska en el Congreso, la gran pregunta va mutando en las previsiones que se ciernen sobre esa comparecencia el titular de Interior: ya no es tanto si hubo informe previo o no, sino, qué se hizo, qué previsión se tuvo, qué medidas preventivas se tomaron... y quiénes siguieron o no de vacaciones.

Para las fuentes de Defensa consultadas no es cuestión de prever la magnitud de lo que iba a suceder: “No se hizo nada ni para entrada masiva, ni para menos masiva, ni para medio masiva”. Y para las fuentes de Interior, ningún aviso permitía prever para el día 30 una oleada migratoria del tamaño y magnitud que finalmente tuvo.

En algo coinciden los dos bandos del Gobierno: en que ningún informe habló de “asalto”… y en un detalle crucial: no hubo silencio total marroquí sobre la crisis. Los contactos del CNI en la Mehania (fuerzas auxiliares de seguridad de Marruecos) admitían a los españoles antes del 30 de julio un notable incremento de personas llegadas a Castillejos, la localidad vecina a Ceuta de la que partieron los nadadores. Y de los servicios de información policiales de Marruecos llegaron hasta Interior comentarios sobre un incremento de mensajes en redes sociales de nadadores que ambicionaban entrar en Ceuta.