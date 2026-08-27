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Crisis en la ciudad autónoma

La solidaridad se acaba en Ceuta: colectivos llaman a boicotear el reparto de alimentos para los migrantes

Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes

Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Migrantes alojados en un colegio, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Migrantes alojados en un colegio, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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May Mariño

"La indignación de los ceutíes está más que justificada. Yo no le voy a poner paños calientes a esto", decía Juan Jesús Vivas, recogiendo el sentir de la calle en la ciudad autónoma. El presidente de Ceuta está viendo cómo el hartazgo de los ciudadanos con la situación que viven desde finales de julioi va en aumento.

Pero la contención con la que la sociedad ceutí ha ido capeando en agosto la llegada de miles -unos 5.000 segun las cifras que maneja el Ejecutivo y cerca de 9.000 los que estiman autoridades ceutíes- de personas y que siguen de manera irregular en territorio español está tornando en los últimos días. Y tras dos días de protestas, para este jueves hay convocado una concentración ciudadana para "boicotear" un camión con comida y suministros para los migrantes concentrados en la playa de El Trampolín.

El estallido este martes tras el choque público de versiones sobre la información del Gobierno entre los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska derivó en varias protestas en las calles de la ciudad. El miércoles ya fue la cosa más organizada y miles de personas - según apuntan a EL PERIÓDICO participantes en la marcha- se echaron a la calle en una manifestación cargando contra las medidas del Ejecutivo. Una jornada en la que a gritos de "invadores, expulsión" algunos grupos de ceutíes se fue a la playa de El Trampolín para desmantelar el campamento de migrantes. Un paso más en la protesta ciudadana que ha provocado incluso la actuación policial.

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Los ciudadanos empiezan a tomarse la justicia por su mano amparándose en que, a su juicio, la solución a esta situación pasa por la "expulsión" de "todos" los que entraron de manera ilegal en España en los últimos días de julio. "La gente lo tiene claro. Así hasta que se vayan". Y así, dicen, estarán "todos los días a la calle, con protestas hasta que se vayan". "Ya que no lo arreglan los políticos lo va a arreglar el pueblo".

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Fuente: El Periódico

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