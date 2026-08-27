Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matrimonio CulleraIncendiosSalud mentalVuelta España Comunitat ValencianaEducación polémicaTiempo en ValenciaVuelo Nueva York
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mar sigue raro raro en Xàbia: cierran al baño un tramo de la playa del Arenal por las fuertes corrientes de resaca
  2. La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Cullera
  3. Los hijos del matrimonio de Cullera estaban en la planta superior cuando sus padres fallecieron
  4. Aemet anuncia la vuelta del poniente y activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Valencia
  5. Los dos niños que vieron a sus padres muertos en Cullera estaban en shock
  6. La diminuta criatura descubierta en una sima de la Serra Calderona que sorprende a los científicos
  7. La Fiscalía estudia abrir diligencias contra la patrulla fascista de la Malva-Rosa
  8. La Policía Nacional detiene a tres jóvenes por su implicación en la violación de una menor en Gandia

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Torres comparece hoy en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta y los recursos disponibles

Torres comparece hoy en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta y los recursos disponibles

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

Nuevo accidente por culpa de los jabalíes: Un motorista herido al chocar contra el animal cuando se iba a trabajar a Villalonga

Nuevo accidente por culpa de los jabalíes: Un motorista herido al chocar contra el animal cuando se iba a trabajar a Villalonga

El ayuntamiento reconoce los éxitos deportivos del Gandia Billar Club en el Campeonato de España

El ayuntamiento reconoce los éxitos deportivos del Gandia Billar Club en el Campeonato de España

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de agosto

Gilet da un paso al frente en la prevención de incendios

Gilet da un paso al frente en la prevención de incendios
Tracking Pixel Contents