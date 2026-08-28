Marlaska vuelve a defender a Marruecos en la crisis de Ceuta: "En todo momento existió estrecha colaboración"

En una esperada comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, el ministro Fernando Grande- Marlaska ha vuelto a defender expresamente el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta. En su intervención inicial de una tensa sesión, ha sostenido que la colaboración con el país vecino ha sido "sostenida y eficaz a lo largo de los años" y que, en la crisis de Ceuta, "en todo momento existió estrecha colaboración con las autoridades marroquíes para facilitar el retorno. Y se mantiene a día de hoy".

Al tiempo que ha sostenido que "lo ocurrido constituye un ataque a la integridad territorial de España que no puede compararse con los flujos migratorios irregulares", ha abundado con respecto a Marruecos "fue ese contexto de colaboración lo que permitió revertir en 24 horas la situación generada". En otro momento de su intervención, ha recordado que "las autoridades marroquíes han interceptado en lo que va de año más de 2.700 salidas irregulares marítimas hacia las costas españolas".

La afirmación de Marlaska en defensa de la relación con Marruecos ha sido frontalmente contestada por la oposición de derechas, PP y Vox, pero también por Sumar y por Esquerra Republicana. El diputado popular ceutí Javier Celaya, ha denunciado que "Marruecos ha aprovechado para ponernos contra las cuerdas y medir nuestra capacidad de resistencia", y el portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha exigido la desclasificaciòn de las comunicaciones de todas las entidades del Gobierno con el ejecutivo de Marruecos "antes, durante y después" de la crisis de Ceuta.

Por su parte, el portavoz de Sumar, el ala izquierda de la coalición de gobierno, Enrique Santiago, ha contradicho a Marlaska afirmando: "Marruecos no está colaborando, no hace lo que debiera". El diputado de Esquerra Francesc-Marc Álvaro, ha tildado la actitud de Marruecos de "desleal" y ha calificado de "ridículo, grotesco, absurdo" hablar de colaboración de Marruecos, que le parece "una tomadura de pelo". Y el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, le ha preguntado directamente: "¿En qué colaboró Marruecos? ¿A qué hora les llamaron para prevenirles de lo que estaba sucediendo?"

Cazar inmigrantes

La comparecencia de Marlaska se produce menos de 24 horas después de que manifestantes españoles rompieran el cordón policial en la playa Benítez y destruyeran un asentamiento de migrantes. El titular de Interior ha aprovechado su primera aparición en las Cortes desde que se desató la crisis para hacer un llamamiento a la calma "y al cese de cualquier tipo de violencia".

El ministro ha insistido en que "la violencia no es el camino, en modo alguno", antes de que certificar que "la ultraderecha, y ahora también la derecha, hablan de “invasores” y “delincuentes”, llaman a “cazar inmigrantes” y lanzan propuestas para “deportar” a las personas hospitalizadas; todas ellas totalmente incompatibles con los principios democráticos y con el respeto debido a la dignidad humana".

Marlaska ha clamado ante las diputadas y diputados: "Señorías, estamos hablando de personas. De hombres y mujeres, pero también de niños, niñas y adolescentes, algunos de ellos en situación de desamparo, que deben ser tratados con humanidad, respeto y pleno amparo de la legalidad".

En estos términos ha destacado Santiago, de Sumar, condenando los hechos de ayer en las playas de Benítez y El Trampolín de Ceuta, a los que ha calificado de un conjunto de "agresiones fascistas en una noche de cristales rotos".