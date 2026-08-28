La oposición y los socios dan la espalda al Gobierno por su gestión en Ceuta tras las primeras explicaciones en el Congreso

Las primeras comparecencias de ministros en el Congreso para dar cuenta de la gestión en Ceuta no han hecho más que visibilizar la soledad del Gobierno. Tanto la oposición de PP y Vox como los socios parlamentarios han marcado distancias, cuestionando la tardía o insuficiente respuesta, el choque de versiones sobre el papel del CNI y, sobre todo, la complacencia con Marruecos. Los grupos ya forzaron un adelanto de las explicaciones de Pedro Sánchez, que finalmente dará el próximo jueves, pero las comparecencias que se han ido produciendo esta semana de hasta cuatro ministros (Defensa, Presidencia y Justicia, Sanidad y Política Territorial) no parecen haber convencido ni despejado sus principales dudas.

Sin haber arrancado todavía el periodo ordinario de sesiones, al Gobierno ya se le está poniendo cuesta arriba el inicio del curso político. Si desde la oposición se alude a un “punto de inflexión” para un Ejecutivo que sitúa en caída libre, los socios intensifican una estrategia de separación del Ejecutivo ante el ciclo electoral del próximo año, con municipales, autonómicas y generales.

El Gobierno insiste en el mensaje de focalizar todos sus esfuerzos en recuperar la normalidad cuanto antes, pero el propio ministro de Política Territorial que encabeza el mando único, Ángel Víctor Torres, reconoció que la situación no se resolverá de un día para otro. "No les puedo engañar diciendo que mañana se van a devolver a todos", aseguró aludiendo al marco jurídico. Antes, Bolaños había apuntado durante su turno de explicaciones que “quien diga que se soluciona en un santiamén no tiene ni idea de qué está hablando”.

Para tramitar los expedientes, además, primero deben contarse con plazas de acogida suficientes para identificar a los migrantes que están en las calles. Algo para lo que no hay consenso entre el Gobierno central y el ceutí. El propio decreto para el mando único establece hasta final de año sus funciones, con la pposibilidadde pprórroga En este contexto, el representante de Sumar, Txema Guijarro, reclamó como solución comenzar a enviar a la Península a los migrantes ya identificados para continuar la instrucción de los expedientes dejando sus plazas libres a quienes están todavía en la calle.

Son alrededor de 1.500 los menores identificados y 1.827 los que ocupan las plazas en los dos nuevos centros habilitados. Las diferencias con el gobierno de Ceuta están impidiendo habilitar nuevos espacios. Según el ministro Torres, los propuestos desde el gabinete de Juan Jesús Vivas tardarían “meses” en acondicionarse.

Especialmente benevolente con Marruecos fue el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien replicó las críticas de los grupos asegurando que “no existe ninguna evidencia” de que el país vecino “haya impulsado o liderado” la entrada masiva de migrantes. A la vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra, le recriminó también que asociase a Marruecos el espionaje con Pegasus en móviles del jefe del Ejecutivo y otros ministros. Incluso restó importancia a las referencias a Ceuta y Melilla como territorios “ocupados” por parte de dirigentes marroquíes. Para minimizarlo pidió enmarcar estas alusiones en el “contexto de pugna electoral”, ante los comicios legislativos que se celebrarán en el país el próximo 23 de septiembre.

A la espera de Sánchez

Desde los grupos de izquierda criticaron la tibieza con el reino alauí por “doble moral” sin olvidarse del cambio de posición sobre el Sáhara o, como gráficamente ironizó el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, por hacer de “pagafantas”. "No nos haga creer que no hay evidencias de la falta de colaboración de Marruecos", se desmarcó de las explicaciones del titular de Presidencia y Justicia.

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ERC subió el tono cuestionando la falta de autocrítica en las explicaciones del Gobierno y afeando inacción durante las primeras semanas. “El bombero llega tarde”, concluyó el diputado republicano Francesc-Marc Álvaro dirigiéndose al titular de Política Territorial. Este viernes será el turno de las explicaciones del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La ronda continuará el lunes con la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, e Igualdad, Ana Redondo, para rematar el jueves con la comparecencia de Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso.