Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

Vecinos de Ceuta vuelven a salir a la calle para protestar por la "invasión"

Varios centenares de vecinos de Ceuta han vuelto esta tarde a salir a la calle para protestar por lo que consideran una "invasión", la entrada de miles de migrantes el pasado 30 de julio, y pedir la inmediata devolución a Marruecos de todas las personas que accedieron ilegalmente a la ciudad. Según han informado a EFE fuentes policiales, las movilizaciones se habían suspendido este sábado ante los incidentes que se habían producido en las dos últimas jornadas, por lo que un grupo de ciudadanos había decidido convocar a través de las redes sociales una "sentada pacífica".

La sentada estaba previsto que se llevara a cabo en las Murallas Reales de la ciudad, pero finalmente se ha decidido convertir el acto de protesta en una manifestación que se ha dirigido hacia la frontera del Tarajal, en lugar de hacerlo hacia la playa de Benítez, como había ocurrido hasta ahora.