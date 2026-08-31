Última hora de Ceuta, en directo | Detenidos tres marroquíes por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

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Prisión para los cuatro detenidos por apedrear a militares y herir a un sargento

El Gobierno aprobará el martes un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta

Varias personas en la playa del Trampolín.

Varias personas en la playa del Trampolín. / Europa Press

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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