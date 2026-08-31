Última hora de Ceuta, en directo | Detenidos tres marroquíes por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Sánchez niega "contradiciones" entre Robles y Marlaska: Hubo informes pero "nadie predijo la avalancha"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que haya "contradiciones" entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, admitiendo que hubo informes tanto del CNI como de la Policía Nacional los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta pero "nadie predijo la avalancha".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha admitido que "algunas veces cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay", en referencia al choque entre los dos ministros, después de que Robles asegurara que el CNI alertó y de que Marlaska haya negado que se tuviera información previa de lo que iba a suceder.

"Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia", ha señalado el presidente, que ha admitido que hubo informes de este tipo tanto de este organismo como de la Policía Nacional los días previos, al tiempo que ha garantizado que "no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31".