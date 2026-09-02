FRAUDE DE HIDROCARBUROS
La Fiscalía Europea informa al juez de la implicación de Aldama en una trama que blanqueó 27,9 millones en Portugal
Al menos 9 millones han regresado a cuentas bancarias en España, alrededor de 3 millones han sido enviados al Reino Unido y otros 3 millones han sido dispersados a cuentas abiertas en diversas jurisdicciones (Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania, Uruguay, etc.)
La Fiscalía Europa ha alertado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que entre 2022 y 2024, una trama de blanqueo trasladó aproximadamente 27,9 millones de euros al sistema bancario portugués, en cuentas pertenecientes a sociedades portuguesas, que fueron transferidos desde cuentas bancarias en España por orden de las sociedades españolas Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000. En la trama también habría participado la sociedad Atmosferaudaz, que la Fiscalía Europea atribuye al comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama que, entre enero de 2022 y noviembre de 2023, habría recibido un importe total de crédito de 7.427.023 euros.
Para la Fiscalía, estas mercantiles españolas del sector de combustibles estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, "sin las correspondientes declaraciones de IVA, con el objetivo de permitir que las ganancias ilícitas generadas sean devueltas a cuentas en España"
De los 27,9 millones de euros detectados en Portugal, al menos 9 millones han regresado a cuentas bancarias en España, alrededor de 3 millones han sido enviados al Reino Unido y otros 3 millones han sido dispersados a cuentas abiertas en diversas jurisdicciones (Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania, Uruguay, etc.).
En Portugal permanecieron 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,8 millones han sido incautados en el presente caso, completa la Fiscalía Europea en su decreto de 20 de julio.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El matrimonio muerto en Cullera sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa
- Rita Barberá vuelve al foco mediático
- La coordinadora de VOX en Anna visita el bar franquista de Despeñaperros: 'Estoy en el paraíso
- La otra cara del verano en los pequeños pueblos costeros: Xeraco consume en un fin de semana el agua de tres y Miramar pasa de 3.100 a 15.000 habitantes
- Fallece Paco Sarro, el actor de 'Ferri' en 'L'Alqueria Blanca'
- El ayuntamiento se inhibe en el caso de las tres colmenas turísticas de Benicalap y remite a los vecinos a la vía civil
- Madrid estrena los nuevos trenes de Cercanías fabricados en Valencia
- El verano de 2026 se convierte en el más letal en la Comunitat Valenciana, con récord de muertes por calor desde que hay datos