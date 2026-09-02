La inteligencia militar rusa describe lo ocurrido en Ceuta como “invasión” y la argelina como “arma migratoria”

“Especial Operación Ceuta”, se llamaba el hilo de informaciones. “Cómo evoluciona la situación de la captura del enclave español por migrantes”, explicaba bajo su título. “La ciudad de Ceuta ha experimentado literalmente una operación militar de transporte de una ‘fuerza terrestre de migrantes’”… decía en su desarrollo. Es el contenido con el que el canal ruso Rybar contaba a sus lectores los días 30 y 31 de julio la avalancha de decenas de miles de extranjeros sobre territorio español en África.

El relato es uno de los vértices más calientes de la narrativa rusa sobre el caso, solo que, en esta ocasión, se dirige al tiempo al público europeo tanto como al público ruso: es de hecho el mismo contenido, en las diferentes filiales de la plataforma y los distintos idiomas con que opera.

Se trata de un conglomerado al que en la Seguridad del Estado describen como “militar ruso”. El ejército del Kremlin tiene sus suministradores de alimentos, agua, uniformes… y de información oficiosa. Rybar se encarga de esto último. Sus diversas franquicias emiten contenidos en el RuTube y la red social rusa VK, promueve la edición de argumentarios geoestratégicos, análisis, incluso tebeos y siempre con la más estrecha proximidad con el sistema militar ruso de inteligencia, o GRU, según las mencionadas fuentes.

Propaganda de guerra

Los mensajes de la red Rybar presentan sin ambages lo sucedido en Ceuta como una “invasión” organizada para ocupar un lugar. El 1 de agosto, con la mayoría de los extranjeros vueltos a Marruecos, publicaba que “más de 100.000 refugiados marroquís simplemente ocuparon la ciudad de Ceuta”. Decía que esa “operación” y sus participantes “no solo agravaron la crisis migratoria, sino que también provocaron una profunda división dentro de la UE”.

Más adelante profundizaba: “Lo que ha sucedido en España es una operación militar genuina que ha resultado de facto en la captura de una ciudad completa”, para terminar con una propagandística pregunta retórica: “¿Y si lo mismo sucede en otros países de la UE? ¿Y si una multitud de refugiados enloquecidos decide avanzar más?”.

El órgano que construye esta descripción de hechos no es cualquier plataforma digital. El 13 de febrero de 2024, el piloto desertor ruso Alexander Kuzminov fue asesinado a tiros en su refugio de La Vila Joiosa (Alicante) por autores que la Justicia y la Guardia Civil no han logrado determinar. En abril de ese año, un cómic para consumo de soldados rusos relataba el asesinato como una venganza de sicarios enviados por Moscú con detalles que solo se conocían en el ámbito cerrado de la investigación policial… o que podían conocer los autores, como que, en su huída, los asesinos pisaron con las ruedas de su coche un brazo de la víctima. Ese cómic, dibujado con IA, fue difundido por Rybar a través de la PBKO, Fundación para el Desarrollo de la Cultura Militar y el Recreo, ligada al ejército ruso.

"Multitudes en lugar de divisiones" militares, explicaba el canal Ryber durante la crisis de Ceuta / Rybar

Los mensajes de Rybar durante la crisis de Ceuta no solo han sido seguidos por el Servicio Exterior de la Comisión Europea, también por fuentes del ministerio español de Defensa. El canal, con audiencia millonaria en Rusia y Europa, está dirigido por un antiguo integrante de la dirección de comunicación del ministerio ruso de Defensa, Mijail Sergeyevich Zvinchuk, hoy reconocido propagandista militar de la órbita el Kremlin.

Europa, vulnerable

La visión que Rybar difunde sobre la crisis de Ceuta es la misma que los canales rusos analizados por el Servicio Exterior de la UE en un informe enviado al Gobierno. En la doctrina geoestratégiica rusa, Ceuta es considerada un punto de debilidad para la defensa de España, según las fuentes consultadas.

Esas mismas fuentes españolas explican que el uso de pantallas o ciertos anaqueles digitales, al margen de los sitios web oficiales, permite a los ministerios de Defensa de algunos países hacer afirmaciones que, si las verbalizaran oficialmente, tendrían consecuencias diplomáticas, pero que, difundidas sin posibilidad de atribución directa, causan el mismo impacto en sus audiencias.

Sobre Ceuta, Rybar habla en diversos idiomas en Telegram y otras redes de “instrucciones para el asalto” y “tecnologías de gestión de multitudes probadas en varios eventos, desde la Primavera Árabe hasta el Maidán”.

La premisa que manejaba el 1 de agosto es que, para “la invasión” o “asalto a Ceuta” fue “necesario reunir y mantener a una multitud de decenas de miles de personas durante mucho tiempo” y que “sin un suministro de alimentos, agua e, igualmente importante, sin la renuencia de los guardias fronterizos marroquíes a dispersar el ejército invasor de migrantes, se habrían buscado otra ruta”.

Todo ello para concluir, como hizo el pasado 22 de agosto en su cuenta en inglés, que “la crisis de Ceuta revela no tanto la vulnerabilidad de un enclave específico como de toda la estructura europea”; también que, con apoyo de Donald Trump, “los beneficiarios de este incidente no tienen intención de detenerse”.

La plataforma paramilitar rusa Rybar describió como un ataque bélico la entrada masiva de extranjeros en Ceuta / El Periódico

En la órbita del Kremlin está el caso particular de Bielorrusia, país al que la Comisión Europea acusó en 2021 reiteradamente de utilizar la “bomba migratoria”. Ocurrió en tres oleadas de migrantes y refugiados de Yemen, Siria, Irak y Afganistán trasladados a la frontera con Polonia por el régimen de Alexander Lukashenko: 7.700 personas arrojadas contra el límite fronterizo en septiembre y 16.800 en octubre y noviembre.

El sistema de defensa militar bielorruso se manifiesta a través del Sb.by, utilizado a menudo para la filtración de información de seguridad y ligado al ejército local. En sus informaciones sobre el caso de Ceuta parafrasean la narrativa del Kremlin: “ataque”, “asalto”, “colapso” de la política de inmigración europea… y, en este caso en particular, hincapié en problemas del ejército español con los migrantes.

“Arma migratoria”

A los ojos de las fuentes consultadas no ha pasado inadvertida otra visión de la crisis de Ceuta en el país vecino de Marruecos. El 28 de julio, 48 horas antes de la avalancha humana sobre la ciudad, el digital argelino La Patrie News advirtió: “Mohamed VI retoma el chantaje migratorio”.

Adelantaba en esa pieza informativa que “cada vez que Rabat considera amenazados sus intereses diplomáticos, las fronteras se abren misteriosamente y cientos, incluso miles, de migrantes llegan a los enclaves de Ceuta y Melilla. Marruecos vuelva a utilizar la inmigración ilegal como arma política”.

Podría ser un análisis común de un medio común, pero a analistas de Defensa en España no se lo parece por su carácter anticipatorio y porque ese digital es utilizado a menudo para filtraciones de informaciones de la DGDSE, la Dirección Générale de Documentation et de la Sécurité Exterieure, el servicio secreto argelino que vigila fuera de sus fronteras.

La Patrie News, que tan oportunamente hablaba del “arma migratoria” de Marruecos, el enconado rival geopolítico de Argelia, es para las fuentes consultadas un “escaparate digital” de la inteligencia militar argelina. De hecho nació en 2020 bajo los auspicios de Saïd Chengriha, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Argelia, en la aplicación de un programa para recuperar posiciones perdidas en una “guerra informativa” ante Marruecos.